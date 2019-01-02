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Karamollaoğlu'ndan Binali Yıldırım'a ilginç çağrı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İBB Başkan adayı Binali Yıldırım'a adaylıktan vazgeçmesi çağrısında bulundu.

02 Ocak 2019 Çarşamba 15:30
Karamollaoğlu'ndan Binali Yıldırım'a ilginç çağrı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlendiği basın toplantısında, Türkiye'de ve dünyada bir çok gelişme olduğunu belirtti. Çin'in Uygur Türklerine yönelik uyguladığı insan hakları ihlallerini eleştiren Karamollaoğlu, bu ihlallerin son bulmasını temenni etti.

Karamollaoğlu, "Yeni yıl, Türkiye'nin yasaklardan arındırıldığı, düşünce özgürlüğünün kısıtlandığı ve iktidar partisinin devletin her imkanını hoyratça kullandığı bir yıl olmasın" ifadesini kullandı. 

Yıldırım'a ilginç çağrı

Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adaylığının meşru olmadığını savunan Karamollaoğlu, Yıldırım'a adaylıktan vazgeçmesi çağrısında bulundu.

SP adayları bu hafta sonu açıklanacak

Karamollaoğlu, belediye başkan adaylarının açıklanmasına ilişkin, şunları kaydetti: "Bugün arkadaşlarımız adaylarımızın bir kısmını açıklayacağımızı duyurmuştu ama hafta sonunda yapacağımız İl Başkanları ve Genel İdare Kurulu toplantısında ilk açıklamaya yapmanın daha isabetli olacağını ifade ettiler. Bundan dolayı da aday açıklamasını bu hafta sonunda yapacağız."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 15:30
  1. İstanbul
  2. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  3. Binali Yıldırım

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