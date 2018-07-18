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Karamollaoğlu'ndan bedelli açıklaması: 1-1,5 ay zorunlu askerlik yapılmalı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, partisinin haftalık basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 15:43
Karamollaoğlu'ndan bedelli açıklaması: 1-1,5 ay zorunlu askerlik yapılmalı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu, Meclis'e sunulan bedelli askerlik düzenlemesi ile ilgili "Bizim görüşümüz belli, geçmişte de söyledik 1-1,5 ay zorunlu askerlik yapılmalı. Şimdi bunun yanına 15 bin lira eklediler. Tabi hükümetin 15 bin liradan vazgeçeceklerini sanmıyorum" diyerek hükümetin paraya sıkıştığını iddia etti. Karamollaoğlu şöyle konuştu:

"Bedelli konusunda biz baştan beri kendi kanatimizi söylemiştik. Askerlik bundan sonra eğer profosyonel sisteme dönecekse herkes için geçerli olmak üzere 1-1,5 ay zorunlu askerlik olmalı. Zorlu bir süreçten geçiyoruz yarın seferberlik olabilir. Gençlerimiz askere geldiklerinde nasıl emir alacaklarını nasıl silah tutacaklarını bilmeli. Onun için biz 1-1,5 ay zorunlu askerlik yapılmalı dedik. Şimdi bunun yanına 15 bin lira eklediler. Tabi hükümetin 15 bin liradan vazgeçeceklerini sanmıyorum. Çünkü hükümet paraya sıkıştı. Herkese tanınan bir hak bu. Bizim görüşümüz geçmişte de dediğimiz gibi belli."

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 15:43
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. Bedelli Askerlik
  3. Saadet Partisi

YORUM YAZ

  • SelimSelim4 dk önce
    Adam haklı en azından silah kullanmayı bilmeyen kalmamalı.
  • GurbetciGurbetci22 dk önce
    Ben bu Adam dan utaniyorumKonusmasindan utaniyorumEski degil halen milligoruscu olarak. Yakismiyor Artik milligorusu kullanmasin.Siyaseti biraksinVeya bir daha sivas belediye baskani adayi olsu bakalim secilirmi.
  • inadina konusmak olsuninadina konusmak olsun28 dk önce
    Her seyin bir bedeli vardir. Ama sen muhalefet olsun diye konusmak zorundasin tabii ki Temel
  • vedatvedat43 dk önce
    sen gereksiz bir insansın konuşmana gerek yok.
  • YağmurYağmur30 dk önce
    ... Lütfen bu adamı ciddiye alıpta gündeme getirmeyin
  • A.YücelA.Yücel14 dk önce
    Zorunlu askerlik 12 ay iken, bedelli 1-1,5 ay bedava mı olsun.Herkes 1-1,5 ay bedava bedelli askerlik yapmak isteyebilir. Adı üstünde bedelli askerlik, elbette bir bedeli olmalı. Belli başlı şartları da olmalı. Yurt dışında çalışıyor olmak, askere gittiğinde işini, gelirini kaybetmek, ailesine, anne ve babasına bakamamak gibi.
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