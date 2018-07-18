Karamollaoğlu'ndan bedelli açıklaması: 1-1,5 ay zorunlu askerlik yapılmalı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu, Meclis'e sunulan bedelli askerlik düzenlemesi ile ilgili "Bizim görüşümüz belli, geçmişte de söyledik 1-1,5 ay zorunlu askerlik yapılmalı. Şimdi bunun yanına 15 bin lira eklediler. Tabi hükümetin 15 bin liradan vazgeçeceklerini sanmıyorum" diyerek hükümetin paraya sıkıştığını iddia etti. Karamollaoğlu şöyle konuştu:

"Bedelli konusunda biz baştan beri kendi kanatimizi söylemiştik. Askerlik bundan sonra eğer profosyonel sisteme dönecekse herkes için geçerli olmak üzere 1-1,5 ay zorunlu askerlik olmalı. Zorlu bir süreçten geçiyoruz yarın seferberlik olabilir. Gençlerimiz askere geldiklerinde nasıl emir alacaklarını nasıl silah tutacaklarını bilmeli. Onun için biz 1-1,5 ay zorunlu askerlik yapılmalı dedik. Şimdi bunun yanına 15 bin lira eklediler. Tabi hükümetin 15 bin liradan vazgeçeceklerini sanmıyorum. Çünkü hükümet paraya sıkıştı. Herkese tanınan bir hak bu. Bizim görüşümüz geçmişte de dediğimiz gibi belli."