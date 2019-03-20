0553 313 94 23

Karamollaoğlu inanamadı: Neymiş, Haçlı Seferleriymiş!

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında iktidarın ‘Haçlı Seferi başlatıldı’ söylemini eleştirdi.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:59
Karamollaoğlu inanamadı: Neymiş, Haçlı Seferleriymiş!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında iktidarın ‘Haçlı Seferi başlatıldı’ söylemini eleştirdi.

Görüntüleri kınıyorum!

“Geçtiğimiz hafta Yeni Zelanda’da camide ibadet eden Müslümanları hedef alan terör saldırısını bir kere daha lanetliyorum” diyen SP lideri Karamollaoğlu, “Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu saldırı ile alakalı Cuma günü İstanbul’da İslam İşbirliği Teşkilatının yapacağı toplantıyı da önemli görüyorum. Umut verici bir adım olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu toplantıda somut kararlar alınır. Bugün dünyada yükselen İslamafobi ve terörün her türlüsüne karşı gerekli tedbirlere başvurulur. Bunun yanı sıra, katliam görüntülerini miting meydanlarına izletip siyasete alet edilmesini de kınıyorum. Bu tavır dünyadaki Müslüman imajına da zarar veriyor. Dünya Müslümanlarını haklı oldukları bir davada haksız durama düşüyor. Bu tavrı anlamakta güçlük çekiyoruz!” dedi.

Neymiş Haçlı Seferleriymiş!

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Haçlı Seferleri” ile ilgili sözlerini de eleştiren Karamollaoğlu, Milli Görüş lideri Merhum Necmettin Erbakan’ın da bu yöndeki sözlerini görmezden gelerek şu ifadeleri kullandı:

“İktidar şimdi de ağzına Haçlı seferlerini doladı, neymiş kendilerine karşı bir Haçlı Seferi başlatılmış. 11 Eylül’den sonra Haçlı Seferi başlatan ABD Başkanı Bushla bir olup Irak’ı bombalamaya destek verenler kimdi? Amerikan askerlerine dua edenler siz değil misiniz? Amerika Haçlı seferi ilan ettik diyor, iktidar buna destek veriyordu niçin Müslüman bir ülkeyi bombalaması için.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:59
  1. İstanbul
  2. Temel Karamollaoğlu
  3. Saadet Partisi
  4. haçlı seferleri

YORUM YAZ

  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    Bu münafıkların en iyi yaptıkları şey geçmşte olan şeyleri cımbızlayarak bugünün gerçeklerini perdelemek. Ulan geçmişte öyle oldu böyle oldu diyene kadar bugün neler yaşanıyor ona bak. FETÖ cülerle ilgilide aynı şeyi yapıyorlar, geçmişte şunu dediniz bunu verdiz!! e bee ahmak şerefsizler geçmiş geçti gitti sen şimdi ne oluyor neler yaşanıyor kim kiminle dirsek teması kuruyor kimlerin emriyle bir araya gelip kimi devirmeye çalışıyor ona bak!
  • BOYCOTT ISRAELBOYCOTT ISRAEL1 sa önce
    “Haçlı Seferler” hic bir zaman durmadiki ama tabi SANA birsey yapmazlar,don koklayana,sümük yalayanlara haclilar irzlariniza bile dokunmazlar..fetö/pkk ve kilicdaroglunun cehapesi ile isbirlikte bulunanlara VATAN haini demek az bile..yani cenabi ALLAH bilir sizlerin o bozuk ruhlarinizi..!
  • Sevmem bu adamı amaSevmem bu adamı ama1 sa önce
    Adam haklı. Bush haçlı seferini başlattı. Akp destek verdi. Sonra akp ikiye ayrıldı. Destek vermeyen bülent arınç ve destek veren erdoğan. Sonra destek vermeyenler bir bir dışlandı akpden.
  • gerçek milli görüşcü ve ülkücügerçek milli görüşcü ve ülkücü1 sa önce
    temel nanemollaoğlu haçlı seferi düzenleyeceklerin biride seni koyun da . şimdilik alıştırma yapıyorlar. başladıklarında.inan ki bu millet ilk senin koyun daklri halledecek buna emin ol.
  • mustafamustafa1 sa önce
    KARISI İNGİLİZ YA  BELKİ ONDAN ZORUNA GİTMİŞTİR...
  • sahravansahravan1 sa önce
    Bush'la bir olup Irak'ı bombalayan , amerikan askerleri için dua eden siz değil misiniz yalanını salladıktan sonra haçlı seferi ilanını görmezden gelen bu renksiz şahsın aslında bi haçlı olma ihtimali var mıdır?... Bence vardır.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Sağlıksız ve yetersiz beslenme ne demektir?
  1. Sağlıksız ve yetersiz beslenme ne..
  2. Denizli'deki deprem
  3. "Canımıza zarar gelmediğine..
  4. "Ekonomik istikrarın temeli, siyasi..
  5. "Suriyeli mültecilerin yükünü..
  6. Kerkük'te 6 DEAŞ militanı yakalandı
  7. Eden Hazard'tan Real Madrid'e yeşil ışık
  8. Adana'da iş adamının öldürülmesi davası
  9. Seçime 10 gün kala İstanbul'da son..
  10. Çin'de tecrübeli K9 klonlandı
  11. "İhracata verilen desteklerde..
  12. Yeni Zelandalı uzmanlar: Saldırıdan..
  13. New York borsası düşüşle açıldı
  14. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AA..
  15. Süper Lig'de 5 haftalık program..
  16. "Türkiye'nin iki kutupluluğa mahkum..
  17. Dünya Down Sendromlular Günü..
  18. Huzurevine sanat dolu ziyaret
  19. Ünlü karikatüristten ses getiren Yeni..
  20. Little Caesars, Samsun’daki ilk..
  21. Sapkın papazlar katolikleri..
  22. Başkan adayından Balıkesirspor’a..
  23. 43 hafız icazetini aldı
  24. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern’den..
  25. İYİ Parti ve CHP’li..
  26. Red Bull Music ile "2019" kulübü bir..
  27. Çekmeköy Belediye Başkanı Poyraz’dan..
  28. İpsala’da 350 bin TL değerinde kaçak..
  29. Ergenekon usulü kara-propaganda yine..
  30. Trakya Kalkınma Ajansı Olağan Yönetim..
Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar

Günün Karikatürü

20 Mart 2019
İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"