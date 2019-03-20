Karamollaoğlu inanamadı: Neymiş, Haçlı Seferleriymiş!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında iktidarın ‘Haçlı Seferi başlatıldı’ söylemini eleştirdi.

Görüntüleri kınıyorum!

“Geçtiğimiz hafta Yeni Zelanda’da camide ibadet eden Müslümanları hedef alan terör saldırısını bir kere daha lanetliyorum” diyen SP lideri Karamollaoğlu, “Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu saldırı ile alakalı Cuma günü İstanbul’da İslam İşbirliği Teşkilatının yapacağı toplantıyı da önemli görüyorum. Umut verici bir adım olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu toplantıda somut kararlar alınır. Bugün dünyada yükselen İslamafobi ve terörün her türlüsüne karşı gerekli tedbirlere başvurulur. Bunun yanı sıra, katliam görüntülerini miting meydanlarına izletip siyasete alet edilmesini de kınıyorum. Bu tavır dünyadaki Müslüman imajına da zarar veriyor. Dünya Müslümanlarını haklı oldukları bir davada haksız durama düşüyor. Bu tavrı anlamakta güçlük çekiyoruz!” dedi.

Neymiş Haçlı Seferleriymiş!

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Haçlı Seferleri” ile ilgili sözlerini de eleştiren Karamollaoğlu, Milli Görüş lideri Merhum Necmettin Erbakan’ın da bu yöndeki sözlerini görmezden gelerek şu ifadeleri kullandı:

“İktidar şimdi de ağzına Haçlı seferlerini doladı, neymiş kendilerine karşı bir Haçlı Seferi başlatılmış. 11 Eylül’den sonra Haçlı Seferi başlatan ABD Başkanı Bushla bir olup Irak’ı bombalamaya destek verenler kimdi? Amerikan askerlerine dua edenler siz değil misiniz? Amerika Haçlı seferi ilan ettik diyor, iktidar buna destek veriyordu niçin Müslüman bir ülkeyi bombalaması için.”