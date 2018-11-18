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Karamollaoğlu: Hükümet değiştirmeyeceğiz ama...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Mahalli seçimler çok önemli. Hükümet değiştirmeyeceğiz ama halkımızın kanatları sandığa yansımalı ki bugünkü iktidar yaptığı yanlışları anlasın. Bu seçimler önemli." dedi.

18 Kasım 2018 Pazar 13:45
Karamollaoğlu: Hükümet değiştirmeyeceğiz ama...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Niğde 6. Olağan Kongresine katıldı. Niğde Kültür Merkezinde düzenlenen programda konuşan Karamollaoğlu, Türkiye ve dünya gündemine ilişkin konuşma yaptı. 

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kürsüye teşkilat mensuplarının sloganları ve sevgi gösterileri eşliğinde çıktı. Sık sık konuşması sloganlarla kesilen Karamollaoğlu, yerel seçimlerin önemine vurgu yaparak konuşmasını sürdürdü.

"Bu seçimler önemli"

Karamolloğlu, "Mahalli seçimler çok önemli. Hükümet değiştirmeyeceğiz ama halkımızın kanatları sandığa yansımalı ki bugünkü iktidar yaptığı yanlışları anlasın. Bu seçimler önemli. Ama bu millet bu seçimde de yanılgının içine düşerse, hata yapıyor ama ‘Alternatif yok’ derlerse bunun bedeline bu millet öder" dedi.

"Müzakereyi tercih edelim"

"Biz bölünmüş bir ülke istemiyoruz" diyen Karamollaoğlu şöyle devam etti:

"Biz ayrı gayrinin olmasını istemiyoruz. Farklı renklerle birlikte yaşamak istiyoruz. Bizden olmayanı ötekileştiremeyiz. Siyaset üç kağıtçı mesleği değil, fikir üreten, problemlere doğru teşhis koyan bir kurumdur. Bunu doğru kullanırsanız tabii. Özellikle kavga yerine müzakareyi tercih edelim. Eninde sonunda insanlarımız gerçekleri görecekler. Hastalık tedavi edilemeyecek kadar büyük ne yazık ki. Ama her derdin bir çaresi vardır. Çare de çözüm de Saadet Partisi’dir”

Ekonomi eleştirisi

Niğde’nin de büyük problemleri olduğunu da iddia eden Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Bakın Niğde’ye eskiden elma sonradan da patatesin merkezi oldu. Patates de bile sıkıntılar var. Çiftçi artık geçimini sağlayamıyor. Daha kısa bir zaman önce şeker fabrikalarını sattı. Şeker çiftçinin elinde kaldı. Şekerini satamıyor. Fabrikaların tamamını sattılar. 3-5 bin kişinin çalıştığı fabrikalarda çalışan sayısı ya 50 kişiye düştü ya da komple kapandı. Böyle ekonomi yönetilmez

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 13:45
  1. Niğde
  2. Temel Karamollaoğlu
  3. Mart 2019 yerel seçimler
  4. ekonomi

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