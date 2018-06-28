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Temel Karamollaoğlu'ndan seçim açıklaması: Dip dalga bekliyorduk ancak olmadı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin, "Dip dalga bekliyorduk ancak olmadı." dedi.

28 Haziran 2018 Perşembe 15:28
Temel Karamollaoğlu'ndan seçim açıklaması: Dip dalga bekliyorduk ancak olmadı

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri sonuçlarını değerlendiren Karamollaoğlu, Türkiye'de kucaklaşmaya ihtiyaç duyulduğunu, 81 milyonla kucaklaşmak mecburiyetinde olduklarını belirtti.

Karamollaoğlu, seçim başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik ettiğini, yeni dönem Meclis çalışmalarında adalet, ahlak, eğitim ve ekonomi konuları üzerinde durulmasını temenni ettiklerini söyledi.

Saadet Partisinin oylarıyla CHP'nin Meclise vekil göndermesini ittifakın gereği olarak değerlendiren Karamollaoğlu, "İttifaktan en fazla payı siz almak istersiniz ancak vatandaşın tercihi başka türlü olursa ona da yapacak bir şey yoktur." diye konuştu.

Bir gazetecinin sorusu üzerine, "Dip dalga bekliyorduk ancak olmadı." ifadesini kullanan Karamollaoğlu, "Saadet Partisi olarak beklediğimiz neticeyi göremedik ama milletin iradesine de saygılıyız." dedi.

Karamollaoğlu, CHP listelerinden Meclise giren Saadet Partililere yönelik bir başka soruya,  "Onlarla ilgili de yemin töreninden sonra konuşacağız. Belki başka partilerde aday gösterilmiş olanların içinde bize katılacak olan arkadaşlarımız olabilir." yanıtını verdi.

 

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 15:28
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. Saadet Partisi
  3. dip dalga

YORUM YAZ

  • akasya akasya 13 sa önce
    ingiliz .... dip dalgayı ingilizler mi yapacaktı ne ..... yaratıksın sen
  • fahri horolomfahri horolom10 sa önce
    Dipdalga değil DİK DALGA geldi ve saadetlilere girdi
  • şenayşenay9 sa önce
    şu ingiliz .... ne diyor Allah aşkına
  • tuğrultuğrul13 sa önce
    Olmadı olur mu seni sildi süpürdü ya ! Sana hem yazık hem de kazıklar olsun.
  • haydahayda13 sa önce
    karamolla cehennemin dibindeki dalgayı bekle ...
  • Yunus16Yunus1612 sa önce
    TEMAL BEKLEDİĞİN DİP DALGA SENİ İÇİNE ÇEKTİ YUTTU. BİTTİN SEN. YAŞ 78 PEYGAMBER EFENDİMİZİN YAŞINI 15 SENE GEÇMİŞSİN YANİ UZATMALARI OYNUYORSUN, YANİ ÖBÜR TARAFTA YOKLAMA KAÇAĞISIN, YANİ BİR AYAĞIN ÇUKURDA, SAKALIN SAHTE DEĞİLSE HAC UMRE YE GİT, EVDEN CAMİİ YE CAMİİ DEN EVE GİT. SANIRIM ABD DEKİ PAPAZA BENZİYORSUN BU İŞLERLE İLGİLENMİYORSUN
  • Fazıl GÜVENFazıl GÜVEN13 sa önce
    Sen önce kendi dibindeki çatırdamayı ve dalgayı bir hallet Temel bey.. Dip dalga gelse sana mı gelir? Sen milli görüş olarak neyi aradın da bulamadın AK Parti iktidarında..Millet aslı iktidarda iken senin gibi bozuk bir fotokopiye, surete ne diye oy versin? Gaza geldin, gaz olup buharlaştın.. Vesselam..
  • HikmetHikmet12 sa önce
    sen bu hareketinle hem camiden oldun hem de kiliseden. ne Hz.Muhammed sana şefaat eder, ne Hz.Musa, İsa seni kabul eder.
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