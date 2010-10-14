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SP Konya ve Gümüşhane teşkilatları da istifa etti

Saadet Partisi Konya il teşkilatında İl Başkanı Veli Tolu ile birlikte, 8 başkan yardımcısı, kadın kolları, gençlik kolları ve 11 ilçe başkanı partiden istifa etti

14 Ekim 2010 Perşembe 09:00
SP Konya ve Gümüşhane teşkilatları da istifa etti

Saadet Partisi’nin kalelerinden Konya’da istifa depremi yaşanıyor. Aralarında il başkanının da bulunduğu çok sayıda yönetici partiden istifa ettiğini duyurdu. Saadet Partisi İl Başkanı Veli Tolu son günlerde meydana gelen gelişmelerin sonucu olarak, partide görev yapamaz duruma geldikleri için istifa kararı aldıklarını açıkladı. Konya Saadet Partisi’nden GİK üyesi ve İl Başkanı Veli Tolu’nun yanı sıra, bazı il başkan yardımcıları, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile farklı görevlerde bulunan yöneticiler istifa dilekçelerini parti merkezine gönderdiklerini açıkladı.

GÜMÜŞHANE’DE DE İSTİFA

Saadet Partisi Gümüşhane İl Başkanı Niyazi Karagül de, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Karagül kendisiyle birlikte, Kürtün ilçe başkanı Mehmet Yılmaz, Köse ilçe başkanı Ednail Kurt, Torul ilçe başkanı Ahmet Çubukçu, 9 il, 4 merkez ilçe yönetim kurulu üyesi ile 3 parti üyesinin istifa ettiğini söyledi. İstifa dilekçesini genel merkeze ulaştırdığını bildiren Karagül, bugüne kadar yapılan hizmetlerde emeği geçenlere teşekkür ederek, bundan sonraki süreçte Numan Kurtulmuş ile birlikte olacaklarını da sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 10:37
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