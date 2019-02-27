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SP İl Başkanı Ürkündaş: “O, Önce ahlak ve maneviyat dedi"

Saadet Partisi (SP) Kayseri İl Başkanı Nuri Ürkündaş, Milli Görüş lideri Prof.

27 Şubat 2019 Çarşamba 12:04
SP İl Başkanı Ürkündaş: “O, Önce ahlak ve maneviyat dedi"

Saadet Partisi (SP) Kayseri İl Başkanı Nuri Ürkündaş, Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan için anma mesajı yayınladı.


"Milli Görüş lideri Erbakan’ı vefatının 8’inci yılında rahmet, özlem ve minnetle anıyoruz" diyen Ürkündaş, mesajında şu sözlere yer verdi; "Merhum Erbakan Hocamız gibi, bizim de daha güzel bir Türkiye hedefimiz var. Onun bize bıraktığı davayı gururla taşımaya devam edeceğiz. O dürüstlük ve nezaket meziyetleri ile bizim için sadece bir lider değil. Memleketimiz için de ‘Büyük Bir Dava Adamı’ idi. Merhum Hocamız, nezaketi ile her zaman örnek bir insan olmuştur. Hiçbir konuşmasına “müsaade ”istemeden başlamamış, hiçbir konuşmasını da “teşekkür” etmeden bitirmemiştir. Ayrım yapmadan herkesi, “eşref-i mahlûkat” yani “insan” olarak görmüş ve herkese nezaket ile muamele etmiştir. O, ‘Önce ahlak ve maneviyat. Bugün Necmettin Erbakan Hocamızın nezaketi nezaketimiz, idealleri idealimiz, hedefleri hedefimizdir. Onun bize bıraktığı davayı omuzlarımızda gururla taşımaya devam edeceğiz. Vefatının sene-i devriyesinde Merhum Hocamız Necmettin Erbakan’ı rahmet, özlem ve minnetle anıyorum."

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 12:04
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