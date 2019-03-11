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SP heyeti, ADD’yi ziyaret ederek proje tanıtımı yaptı

Saadet Partisi (SP), heyeti Kırşehir’de Atatürkçü Düşünce Derneğini ziyaret ederek ADD üyelerine proje tanıtımı yaptı.

11 Mart 2019 Pazartesi 15:37
SP heyeti, ADD’yi ziyaret ederek proje tanıtımı yaptı

Saadet Partisi (SP), heyeti Kırşehir’de Atatürkçü Düşünce Derneğini ziyaret ederek ADD üyelerine proje tanıtımı yaptı.

 

SP 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin adayı Yusuf Turan beraberinde Kırşehir İl Başkanı Ali Köksal ile yaptığı ziyarette Kırşehir için düşündükleri modeli Atatürkçü Düşünce Derneği üyelerine anlattı

 

ADD Kırşehir Şube Başkanı Birol Yurdugül, yapılan ziyaret ve bilgilendirme toplantısından duydukları memnuniyeti belirterek, yapılan ziyaretin seçimlerin kampanya süreci dışında da gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:37
  1. Kırşehir
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