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SP Genel Başkanı Karamollaoğlu’ndan başsağlığı ziyareti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Malatya’nın Pütürge ilçesinde oy kullanma işlemleri sırasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

02 Nisan 2019 Salı 23:12
SP Genel Başkanı Karamollaoğlu’ndan başsağlığı ziyareti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Malatya’nın Pütürge ilçesinde oy kullanma işlemleri sırasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.


SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve partililer, ilçeye bağlı Bölünmez Mahallesi’ne gelerek burada olayda hayatlarını kaybeden Hasan ve İlyas Aktaş’ın yakınlarına taziye dileklerini iletti. Olayda kolundan yaralanan Ali Aktaş’a da geçmiş olsun dileklerinde bulunan Karamollaoğlu, acılı aileye sabır diledi. Yaşanan olayın yakından takipçisi olacaklarını ifade eden Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün de kendilerini arayarak başsağlığı dileklerini ilettiğini söyledi. Suçu işleyenlerin mutlaka bulunması ve cezalandırılması gerektiğini dile getiren Karamollaoğlu, “Biz elimizden geleni yapmakla mükellefiz. Ne hakim, ne savcı, ne vali ne de kaymakamız. Ama bunun takipçisi olmak, Türkiye Devleti içerisinde vazifemiz. İnşallah bu netice de alınır, kimse böyle bir cinayeti örtbas edemez. Acınız büyük, biz buraya geldik sadece yalnız olmadığınızı, meseleyi göz ardı etmediğimizi bilesiniz diye. Gönül isterdi ki bir seçim sebebiyle böyle bir durum meydana gelmesin. Ama benim sizden istirhamım, yine de Allah razı olsun siz bütün bu olanlara rağmen soğukkanlılığınızı muhafaza ediyorsunuz, soğukkanlılığınızı muhafaza edin. Haklıyken Allah muhafaza haksız duruma düşecek bir adım atmayın" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 23:12
  1. doğa

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