'SP; Erbakan Hocaya hakaret edenleri paklama merkezi olmamalı'

Rahmetli Erbakan hocamızın ölümünün onuncu, 28 Şubat sürecinin 24 yıldönümünde, Saadet partisinin öncülüğünde yapılan Rahmetli Erbakan hocayı anma etkinliğine Millet ittifakında yer alan ve destek veren siyasi parti liderlerinin ve diğer şahısların, rahmetli Erbakan hocayı ve milli görüşü metheden konuşmalarını, TV5 canlı olarak yayınlamıştır.



Yeri gelmişken Saadet partisinin yetkililerine ve mensuplarına sormak istiyorum. Parti olarak Erbakan hocamıza ve milli görüş zihniyetine en ağır hakaretleri yapan zihniyeti ve destekçilerini paklama görevi size mi verildi? Yıllar önce başlayan, 28 Şubat sürecinde rahmetli hocamıza, yol arkadaşlarına milli görüş zihniyetine en ağır hakaretleri yapan insanları ve zihniyetlerini aklama ve paklama merkezi mi oldunuz? Geçmişte yapılan zulümleri ne çabuk unuttunuz.

Kendilerine beşli çete diyen zihniyete ses çıkarmayan, başörtülü öğrencilere acımasızca zulmedenleri alkışlayan, hocamıza habis ur, irticacı, rejim düşmanı diyen insanları ve zihniyetlerini çok mu sevdiniz? Paşanın ağzına fermuar mı takacaktık, paşa öfkesi bir boşalmadır diyenlere selam çakan, kimi insanları Erbakan hocayı anma etkinliğine davet etmenizin maksadı nedir? İyi niyetle davet ettiğiniz insanlar, iyi niyetli olsalardı, konuşmalarına başlamadan önce, neden rahmeti Erbakan hocamızdan, milyonlarca milli görüşçülerden ve milletimizden samimi bir özürde bulunmaları gerekmez miydi?



28 Şubat zulmünü anlamayanlar, farkında olmayanlar, unutanlar ve yaşamayanlar rahmetli Erbakan hocamızı anabilirler mi? Erbakan hocamızın çizgisinde olduklarını iddia eden Saadet partili yetkililer, Sayın Erdoğan’a neden karşı olduklarını, millet ittifakı içinde yer alan, bu ittifakı destekleyen milli görüş zihniyetine muhalif olan insanları hangi nedenlerle sevdiklerini veya işbirliği yaptıklarını açık yüreklilikle ifade edebilirler mi? Milli görüşü methediyormuş gibi yapanların arka planında ne gibi düşüncelerinin olduğunu anlayan Saadet partililer, zihniyetleri farklı görünen millet ittifakıyla hareket edebilirler mi?



Anma etkinliğine davet ettiğiniz insanların bir bölümü, Erbakan hocamızı methediyormuş gibi yaparak, sizleri de yanları çekmek suretiyle, Sayın Erdoğan’ı iktidardan düşürmek, yaptığı maddi ve manevi hizmetlere engel olmak için, bilerek/bilmeyerek sömürgeci alçakların planlarına alet olduklarını, sizleri de alet etmek istediklerini hiç düşündünüz mü?



Erbakan hocayı anma etkinliğine katılan HDP eş başkanı Sayın Mithat SANCAR yüzünüze karşı “Bugünkü dönem, 28 Şubat döneminden çok daha tehlikelidir ifadesini kabul ediyor musunuz?” Yoksa sizler de aynı düşüncede misiniz? Bizim bilmediğimiz, siyasi bir planınız var ise sorduğum ve sormadığım tüm sorularımı geri çekmeye hazırım. Önümüzdeki seçimlerde nasıl bir tavır alacağınızı hangi ittifakla hareket edeceğinizi sabırla bekleyeceğim.



Sorularımıza devam edersek, Millet ittifakı içinde yer alan insanların büyük bir bölümü milli görüş zihniyetini benimsemediklerini, hocamızı sevmediklerini biliyor musunuz? Milli ve manevi değerlerimize hakaretlerde bulunanlarla dostluk kurmak, onlarla işbirliği yapmak vicdanlarınızı rahatsız etmiyor mu? “Saadetin çizgisi Erbakan’ın çizgisidir” diyeceğinize, Erbakan’ın çizgisi Saadetin çizgisidir” demenin nasıl bir savrulma olduğunu anlayabiliyor musunuz?



Milletimiz siyasi entrikalara itibar etmez, her şeyi şeffaf görmek ister ve ona göre değerlendirmesini yapar. Siyasi partilere destek veren halkımız, şu ölçülere dikkat ederek reyini kullanırlar. 1- Siyasi partiler ve liderleri şeffaf olmalı ve yalan konuşmamalıdır. 2- Milli manevi değerlere saygılı olmalı ve yaşamaya gayret etmelidirler. 3- Milli ve manevi meselelerde tüm siyasi parti liderleriyle birlikte hareket etmenin erdemini göstermelidirler.



4- Mazluma merhametli, zalime karşı cesur, vatanı ve milleti için bedel ödemeyi göze alan güvenilir olmalıdırlar. 5- Ülkenin imarı, milletin refahına yönelik ciddi projelerle halkın karşısına çıkarak, halkı ikna eden bir bilgiye ve vizyona sahip olmalıdırlar.



6- Yerel ve genel seçimlerde halkın önünü koyacakları adayların, hükümet olduklarında tayin edecekleri bürokratların milli ve manevi şuurlarına, ahlaki değerlere olan bağlılıklarına ve ehliyetlerine azami dikkat göstermelidirler. 7- Hiçbir şart altında değişmeyen manevi ilkelerinden vazgeçemezler, basit dünyeviliklerinden dolayı ilkelerinden vazgeçerek sağa sola savrulmazlar.



Bu gibi ve benzeri değerlere ve daha fazlasına sahip olan partilere milletimiz parti isimlerine veya amblemlerine bakarak reyini rahatlıkla kullanma bilincine sahip olduğundan, anadan babadan kalma gibi bir parti taassubuyla hareket etmez, hak edene hakkını vermekten çekinmez.



Özetleyerek anlatmaya çalıştığım bu ölçülere sahip olan partileri ve liderlerini dış şer güçler sevmez. İktidar olacaklarını gördüklerinde veya iktidar olduklarında, iktidardan düşürmek ve engellemek için, içteki korkak, menfaatperest, mili ve manevi duygulardan yoksun, istismarcı, ikiyüzlü, dönek işbirlikçilerle birlikte hareket ederek ülkenin siyasi ve ekonomik istikrarını bozmaya çalışırlar. Aziz milletimiz bu filmi defalarca seyrettiği için aynı filmi bir daha seyretmemeye kararlı olduğunu dost düşman anlamalıdır.



Zalimler ve içteki işbirlikçiler yapabildikleri tek şey; Ülkemizin zaman ve ekonomik kaybına vesile olmaktadırlar. İktidardan düşürdükleri partilerin yerine, aynı zihniyetle yola çıkan partileri daha güçlü bir şekilde iktidara taşıdılar. Zalimler ve içteki işbirlikçiler.



AK partisini, darbelerle, algı operasyonlarıyla, ekonomik krizlerle, iç ve dış terör olaylarıyla, yıpratmaya çalışmaları para etmeyince, Sayın Erdoğan’ı iktidardan düşürmek için, zihniyet bakımından birbirine uyumlu olmayan, partileri millet ittifakı şemsiyesi altında birleştirmeye çalıştılar.



Seçimden önce bir dağılma süreci yaşanır ve partiler kendi mecralarını dönerlerse, CHP dâhil millet ittifakında yer almış olan partiler seçim barajı altında kalabilirler. Unutmayalım ki merhum Ecevit’in DSP’si, Deniz Baykal’ın CHP’sini seçim barajı altına bırakmıştır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Millet ittifakındaki ısrarı bu nedenden dolayı olabilir.



Sonuç olarak; Hasan Sabbah kadar dini bilgileri olmayan, içimizde yaşayan bazı Hasan Sabbah gibi zihniyetli insanların, günümüzün Melikşah’ını devirmek için olur olmaz insanlarla işbirliği yapmaları, büyük bir hata olduğunu düşünerek özlerine dönmeleri, hem kendilerinin hem de ülkenin ve milletin menfaatine olduğunu geç kalmadan anlamaya gayret etmelidirler.