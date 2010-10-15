SP Edirne’de istifalar

Saadet Partisi Edirne Seçim İşleri Teşkilat Başkan Yardımcısı Cemil Civan yaptığı açıklamada, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Yaşar Bulut, Bilal Demirel, Sabri Kankaynar, Mehmet Kocaağa, Merkez ilçe yöneticileri Hayati Ercan, Recep Sansı ile birlikte görevlerinden istifa ettiklerini söyledi. Numan Kurtulmuş’un önderliğinde yeni oluşum ile hareket ettiklerini belirten Civan, şöyle devam etti: “İstifa dilekçelerimizi il teşkilatı ile genel merkeze gönderdik. Hedefimiz, seçimlere yetişmek ve iktidara gelmek. Bunun için çalışmalarımız sürüyor. Halkta büyük bir oluşum, katılım var. Her yaştan, her meslek grubundan ve partiden bize karşı büyük bir sempati var. Genel Başkanımız bir antipati toplamıyor. Bir çekim kuvveti oluştu, bir sinerjisi var. Güzel bir yapı olacak.” Civan, il örgütlenmesinin tamamlanmasının ardından, ilçe teşkilatlarının da oluşturulacağını kaydetti.