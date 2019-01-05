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Saadet Partisi belediye başkan adaylarını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, partisinin bazı belediye başkan adaylarını açıkladı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 15:15
Saadet Partisi belediye başkan adaylarını açıkladı

31 Mart 2019 yerel seçimi yaklaşırken Saadet Partisi’nin de belli olan belediye başkan adayları açıklandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Ankara'daki İl Başkanları, İl Müfettişleri ve Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında 10 il ve 51 ilçe belediye başkan adayının isimlerini kamuoyuyla paylaştı. 

Resmi olarak 15 Şubat’a kadar devam edecek olan süreç içerisinde Saadet Partisi bütün il, ilçe ve belde belediye başkan adayını açıklayacak.

Milli Gazete'nin haberine göre; Saadet lideri Karamollaoğlu ilk etapta belli olan 10 il ve 51 ilçe ve 9 belde belediye başkan adaylarını Ankara’da düzenlenen toplantıda açıkladı. 

İşte Saadet Partisi'nin 10 ildeki Belediye Başkan adayları...

Saadet Partisi, Hakkari’den Rahmi Çiftçi, Isparta'dan Av. Faruk Algınkılınç, Eskişehir'den Levent Baştürk, Edirne'den Mansur İriş, Karabük'ten Mehmet Yüce, Çankırı'dan Mustafa Ünver, Karaman'dan Şaban Şahin, Tokat'tan Alparslan Akyüz, Bitlis'ten Yaşar Buhan'ı belediye başkan adayı olarak gösterdi.

Saadet Partisi'nin açıkladığı 10 il, 55 ilçe ve 9 belde belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 15:15
  1. Karaman
  2. Edirne
  3. Eskişehir
  4. Karabük
  5. Gaziantep
  6. Ankara
  7. Ak Parti
  8. Adıyaman
  9. Hakkari
  10. Çankırı
  11. Isparta
  12. Tokat
  13. Bitlis
  14. Osmangazi
  15. Baştürk

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