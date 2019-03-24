Saadet Partisi adayı AK Parti lehine adaylıktan çekildi! Saadet Partisi Sinop Erfelek Belediye Başkan Adayı olan Yücel Tuna, AK Parti Erfelek Belediye Başkan Adayı Mehmet Uzun lehine adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Saadet Partisi Sinop Erfelek Belediye Başkan Adayı Yücel Tuna almış olduğu karar ile AK Parti Erfelek Belediye Başkan Adayı Mehmet Uzun lehine adaylıktan çekildi. Saadet Partisi Sinop Erfelek Belediye Başkan Adayı Yücel Tuna aldığı kararı sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu;



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