Sözüm sana Müslüman Gazetemiz okurlarından Yunus Pakırdağ, "Sözüm sana Müslüman" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.

Yunus Pakırdağ/Akşehir Yaradan yarattı balçık çamurdan Kullar Adem ile Havva soyundan Çoğumuz sapıyor Hakk’ın yolundan Farkımız yok yerdeki karıncadan * Varır mısın seherde rükulara Yardım ettin mi hiç darda olana Sakın uyma sapmış olan kullara Gireceğiz bir gün toprak altına * Haramdan sakın helali yiyesin Fakir ile ekmeğini bölesin Sağ elinle ver sol elin görmesin Gören olup da garip üzülmesin

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