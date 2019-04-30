Sözüm sana Müslüman
Gazetemiz okurlarından Yunus Pakırdağ, "Sözüm sana Müslüman" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.30 Nisan 2019 Salı 13:29
Yunus Pakırdağ/Akşehir
Yaradan yarattı balçık çamurdan
Kullar Adem ile Havva soyundan
Çoğumuz sapıyor Hakk’ın yolundan
Farkımız yok yerdeki karıncadan
*
Varır mısın seherde rükulara
Yardım ettin mi hiç darda olana
Sakın uyma sapmış olan kullara
Gireceğiz bir gün toprak altına
*
Haramdan sakın helali yiyesin
Fakir ile ekmeğini bölesin
Sağ elinle ver sol elin görmesin
Gören olup da garip üzülmesin
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