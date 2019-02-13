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Sözlü: "Şambayadı Türk şehirciliğinin yüz akı olacak"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Şambayadı bölgesi sadece Adana’nın değil, uygulama açısından dejenereye uğramaz ise Türk şehirciliğinin yüz akı olacak, belki şehircilik uygulamaları açısından önümüzdeki dönem Adana’ya büyük ödüller ya da şeref payeleri kazandıracak bir uygulama olmuştur" dedi.

13 Şubat 2019 Çarşamba 17:48
Sözlü: "Şambayadı Türk şehirciliğinin yüz akı olacak"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Şambayadı bölgesi sadece Adana’nın değil, uygulama açısından dejenereye uğramaz ise Türk şehirciliğinin yüz akı olacak, belki şehircilik uygulamaları açısından önümüzdeki dönem Adana’ya büyük ödüller ya da şeref payeleri kazandıracak bir uygulama olmuştur" dedi.


Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Hüseyin Sözlü, katip üyeler Vedat Özder ve Ahmet Tanrıverdi başkanlığında toplandı. Meclis, gündeminde bulunan 9 maddeden 8 maddeyi oybirliği ile kabul ederken, 9. maddede ise, sorumluluğunda bulunan büfe yerlerinin işletim hakkının elektrik aboneliğinin yapılıp ruhsatlandırılabilmesi şartı altında Ulaşım A.Ş.’ye devredilmesine ait komisyon raporu CHP’li bazı üyelerinin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.


Gündem maddelerinin tamamlanmasından sonra söz alan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Şambayadı’nın imar konusunun 1995 yılından beri Adana’nın en önemli sorunlarından biri olduğunu belirterek, oradaki sıkıntının Adana’nın genelini ilgilendirdiğini söyledi. Şambayadı’nda 16 bin hak sahibi aile bulunduğunu ifade eden Çetin, yıllardan beri vatandaşların mağduriyetine yol açan bu bölgenin en önemli sorununun çözüldüğünü kaydetti.


Hak sahiplerine tapularını dağıtmaya başlayacaklarını bildiren Çetin, ondan sonra da ruhsat kesmeye başlayacaklarını, daha sonra da altyapı çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de Şambayadı bölgesinde yapılan imar çalışmaları hakkında detaylı bilgiler verdikten sonra, “En az 5 bin metrekarelik parsel şartıyla yapılaşma şartı getirilmiş olup,ayrıca alan genelinde 8 kat sınırı getirilerek yeni modern bir şehrin altyapısı oluşturulmuştur. Şehircilik eski Bakanı Mehmet Özhaseki’ye, Adana Valisi’ne, Milli Emlak Müdürlüğüne, kadostro bölge ve il müdürlüğüne, Çukurova İlçe Belediye Başkanımıza, ve meclisine, tabi ki Büyükşehir Belediye Meclisine, bizim şehir plancısı Enver Yılmaz Beye, yine İmar Daire Başkanımız Oktay Karakuş Beye ve tecrübeli mimar Kaya Arıkoğlu’na,Projeler Daire Başkanı Sinan Gül Beye, genel sekreterimize ve herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu Şambayadı bölgesi sadece Adana’nın değil, uygulama açısından dejenereye uğramaz ise Türk şehirciliğinin yüz akı olacak, belki şehircilik uygulamaları açısından önümüzdeki dönem Adana’ya büyük ödüller ya da şeref payeleri kazandıracak bir uygulama olmuştur. Hemşerilerimiz mülkiyet hakkı açısından memnun olacaklardır. Kabasakal’da da aynı hassasiyetle arkadaşlarımızın çalışması devam ediyor. Önümüzdeki yeni görev döneminde tamamlanacaktır” dedi.


Şambayadı Mahallesinden olan CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Ulaş Çetinkaya da konuşmasında, Şambayadı Köyünün Türkmen kültürünün önemli bir yeri olduğunu belirten Sözlü’ye teşekkür etti. Çetinkaya, “Şambayadı tabi ki bir mücadelenin ismi, kararlılığınismi ve biraz da aceleciliğimiz var, burası 90’lı yıllardan beri hatta rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde başlayan imar çalışması ne yazık ki günümüze kadar sonuçlanmadı. Ama sizlerin ve meclisin kararlılığıyla oldu. Benim ailem de bu köyün kurucusu, bizim dedelerimiz onları ellerinden çıkarmamış, toprak olarak elde duruyor, dördüncü kuşak olarak devam ediyor. Benim orada bir metrekare yerim yok. Ailem hala çiftçilikle uğraşıyor” dedi.


Çetinkaya konuyla ilgili olarak bir de sitemde bulundu. Çetinkaya, “Biz burada plan yaparken otoyolun güneyinde 41 metrekare, Karaisalı yolunda 45 metre verdik, bu bahsettiğimiz geniş yere ise 30 metre verdik. Bunun düzeltilmesi için çaba harcadım ama olmadı, hepsinin eşit oranda olması lazımdı, mahkemeye verdim, mahkeme devam ediyor, ne çıkar sonuçta bilmiyorum. Bu haliyle imara açılması hiç açılmamasından iyidir. Emeği geçenlere ben de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Başkan Sözlü meclis toplantısının yarın saat 14.00’te yapılmasını oylamaya sundu.


13 Şubat’ın Radyocular Günü olması nedeniyle AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı ve üyeleri radyocu Meclis Üyesi Vedat Gündoğan’a çiçek sundular. Gündoğan da bu çiçeği Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye takdim etti.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 17:48
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