0553 313 94 23

Sözlü: "Saimbeyli’nin kirazı, sütü daha çok kazandıracak"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, kirazıyla ünlü Saimbeyli’de yöre halkının daha çok kazanması için soğuk havalı depolama ve paketleme tesisi kuracaklarını, hayvancılığı geliştirmek için süt işleme tesisini faaliyete geçireceklerini söyledi.

22 Mart 2019 Cuma 13:27
Sözlü: "Saimbeyli’nin kirazı, sütü daha çok kazandıracak"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, kirazıyla ünlü Saimbeyli’de yöre halkının daha çok kazanması için soğuk havalı depolama ve paketleme tesisi kuracaklarını, hayvancılığı geliştirmek için süt işleme tesisini faaliyete geçireceklerini söyledi.


Sözlü, seçim kampanyasını Saimbeyli ve Feke ilçelerinde sürdürdü. Adana Milletvekilleri MHP’li Muharrem Varlı ve Ayşe Sibel Ersoy ile AK Parti’li Tamer Dağlı, MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe ve Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel ile birlikte vatandaşların huzuruna çıkan Başkan Hüseyin Sözlü, kendisiyle birlikte 15 ilçedeki tüm Cumhur İttifakı belediye başkan adayları ile belediye meclis üyesi adaylarına destek istedi.


Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe ile omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Hüseyin Sözlü, kirazıyla ünlü Saimbeyli’de bu meyvenin yöre halkına daha yüksek kazanç getirmesi için soğuk havalı depolama ve paketleme tesisi kuracaklarını, hayvancılığı geliştirmek için süt işleme tesisini faaliyete geçireceklerini duyurdu.


Başkan Sözlü, Saimbeyli halkının bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarıyla ittifak yapanlarla 31 Mart’ta çok güçlü bir tokat vuracağından emin olduğunu ifade etti.


Başkan Hüseyin Sözlü, daha sonra Feke ilçesine gidip, Feke Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Ahmet Sel ile birlikte esnaf ziyaretleri yaptı, buradaki hemşehrilerinden de destek istedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 13:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydemir: ‘Dadaş imanına kurbanız’
    1. Aydemir: ‘Dadaş imanına kurbanız’
    2. Yıllık gelir vergisi beyanname verme..
    3. Başkan Çerçioğlu’ndan örnek şoföre..
    4. CHP'den görülmemiş skandal! Fişleyip..
    5. Yeni Zelanda'daki terör saldırısı
    6. ‘Yaşlılara Saygı Haftası’ etkinliğinde..
    7. Beyoğlu’nda yaklaşık 30 bin kişiye iş..
    8. Ve Ryan Babel Süper Lig'e geri..
    9. AXA Sigorta Kupa Volley: Galatasaray..
    10. Prof. Dr. Tezcan: "Topuk kanı..
    11. AK Parti’den Cumhurbaşkanı mitingine..
    12. Şeyh Edebali Üniversitesi’nde Nevruz..
    13. Beykoz Adayı Murat Aydın: “Bizim için..
    14. Son dakika: Gaziantep'te korkutan..
    15. Hafif ticari araçla motosiklet..
    16. "Güney Kariyer Fuarı"na yoğun ilgi
    17. Antalya'da "torbacı" operasyonu
    18. DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4..
    19. Başkan Altun ve Ziraat Mühendisleri,..
    20. Tuna: “Bu kenti sevginin, kardeşliğin..
    21. Akıncı Üssü davası
    22. Brexit’in ertelenmesi Alman şirketleri..
    23. İtalya'nın dev kulübünden..
    24. DPÜ’lü Öğretim Üyesi Dr. Şenol’a ödül
    25. Kadın çiftçilere çilek yetiştiriciliği..
    26. 3 aracın karıştığı kazada can pazarı:..
    27. Keşif gezileri kapsamında seyahat..
    28. Haydar Ali Yıldız belediye başkanı..
    29. Ak Parti Kadın kollarından finansal..
    30. Polisin suçüstü yakaladığı hırsız..
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev