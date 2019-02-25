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Sözlü: "Her okul, her fabrika 2 köpeği sahiplenecek"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, yeni hizmet döneminde evcil hayvanların sahiplendirilmesi için etkili kampanyalar düzenleyeceklerini belirterek, “Her okulumuzun, fabrikalarımızın iki köpeği olsa Adana’da başıboş köpek kalmaz.

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:40
Sözlü: "Her okul, her fabrika 2 köpeği sahiplenecek"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, yeni hizmet döneminde evcil hayvanların sahiplendirilmesi için etkili kampanyalar düzenleyeceklerini belirterek, “Her okulumuzun, fabrikalarımızın iki köpeği olsa Adana’da başıboş köpek kalmaz. Yeni hizmet dönemimizde sahiplendirme kampanyalarımızla hayvanların en çok ihtiyaç duyduğu şey olan sevgiye ulaşmalarını sağlayacağız” dedi.


Başkan Sözlü, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Merkez Park’ta düzenlenen Türk Çoban, Av ve Bekçi Köpekleri Irk Standartları Türkiye Şampiyonası’nda kategorilerinde dereceye giren köpeklerin sahiplerine kupa ve çeşitli hediyeler verildi.


Başkan Hüseyin Sözlü, daha sonra Adana Kent Konseyi Hayvan Hakları Koruma Grubu’nun düzenlediği etkinlikte hayvan dostu hemşehrileriyle buluştu.


Başkan Hüseyin Sözlü burada yaptığı konuşmada, 3 dönemi Ceyhan olmak üzere 20 yıllık belediye başkanlığı süresince hayvan hakları savunucuları ve hayvanseverlerle çok sayıda projeye ve hizmete imza attıklarını belirtip, insan olmanın birinci şartının canlıları sevmekten, onlara şefkat ve merhamet göstermekten geçtiğini vurguladı.


Adana’da 117 dönüm alanda Türkiye’nin en büyük ve modern hayvan barınağı projesini uygulamaya koyduklarını anlatan Başkan Sözlü, burada 2 bin köpek, 500 kedi, 100 at ve eşek ile yabani hayvanların tedavisi, aşılaması, bakımı ve rehabilitasyonunun yapılacağını belirtti. Bu örnek tesiste hayvan dostlarının da kültürel ve sosyal etkinliklerini yapacağını dile getiren Başkan Sözlü, yeni dönemde de genç nesle hayvan sevgisini aşılamaya devam edeceklerini vurguladı.


Eşi ve çocuklarıyla birlikte evlerinde 10 ayrı köpek beslediklerini, çiftçi bir ailenin mensubu olduğu için hayvanlarla iç içe bir yaşam sürdüğünü kaydeden Sözlü, “Terk edilen hayvanları barınaklarda koruma altına alıyoruz, aşılıyoruz, kısırlaştırıyoruz, tedavilerini yapıyoruz. Ancak onların en çok sevgiye ihtiyacı var. Bunu sağlamak için yeni hizmet dönemimizde etkili kampanyalar yapacağız. Her okulumuzun, fabrikalarımızın iki köpeği olsa Adana’da başıboş köpek kalmaz. Hayvanlarımızı sokaklardan, terkedilmişlikten tamamen kurtaracağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 13:40
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