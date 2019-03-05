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Sözlü: "Dönüşüme ve yenilemeye açık bir Adana inşa ediyoruz"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, dönüşüm odaklı, ulaşım alt yapısı tamamlanmış, yenilenebilir bir kent inşa edeceklerini söyledi.

05 Mart 2019 Salı 15:20
Sözlü: "Dönüşüme ve yenilemeye açık bir Adana inşa ediyoruz"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, dönüşüm odaklı, ulaşım alt yapısı tamamlanmış, yenilenebilir bir kent inşa edeceklerini söyledi.


Başkan Sözlü, Muhasebe Haftası münasebetiyle Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın düzenlediği toplantı ve fotoğraf sergisine katıldı. Oda Başkanı Ali Farsak, yönetim kurulu ve üyeleri tarafından özel bir halk oyunları gösterisi ile karşılanan Başkan Sözlü, halk oyunları ekibinin ricasını kırmayarak oda başkanıyla halaya eşlik etti.


Başkan Sözlü burada yaptığı konuşmasında Adana’da kentsel dönüşüme şiddetle ihtiyaç duyulan yerler olduğunu, oda binasının bulunduğu bölgenin bu kapsamda yer aldığını, ancak kentte bir metrekare dahi tarım arazisini konut arazisine çevirmediklerini, ada bazında yapılan uygulamalarla dönüşüm odaklı, ulaşım alt yapısı tamamlanmış, yenilenebilir bir kent inşa etmeyi hedeflediklerini ifade etti.


Sözlü, ekonomide yaşanan güçlükleri ön sürerek, Türkiye’de siyaset üretmeye çalışanlara dikkat çekerken dünyanın tüm demokrasilerinde milli meselelerde hükümet etrafında birleşildiğini vurguladı.


Cumhur İttifakı’nın milli beka paydasında tarafları belli olan bir ittifak olduğunu söyleyen Başkan Sözlü, “Cumhur İttifakı’nın paydaşları belli, hedefi belli. İttifaklarını gizleyenler, sadece ittifak yaptıkları bir siyasi partiyi söyleyip diğerini söyleyemeyenler, halkı aldatanlar, yarın bu halkın karşısına eş başkanları ile nasıl çıkacaklar?” dedi.



“Üretenlerin yanında olmaya devam edeceğiz”


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, bir derneğin kuruluş yıldönümü kutlamalarına da katıldı.


Adana’nın refahı için üretim ve yatırım yapan iş insanlarına teşekkür eden Başkan Hüseyin Sözlü, 5 yıllık hizmet döneminde 6 yeni köprü projesi, ulaşım yatırımları, tarım arazilerini koruyan imar planlamaları ve kentsel dönüşüm ve yenileme planlamalarını anlattı.


Adana’nın 10 bin yıllık maziye sahip bir kent olduğunu, gelişim planlamalarını yaparken bin yılı hesaplamak gerektiğini dile getiren Başkan Sözlü, “Aşağı Seyhan’ı, Yüreğir’e yenileyip, rehabilite etmezsek, sağlıklı hale getirmezsek Adana düzelmez. Bunu sağlamak için ne yaptığını bilen belediye başkanına ihtiyaç var. Hedefi belli, bir metrekare yeni imar alanı açmayan, arz ve talebin buralarda gerçekleşmesi için Adana’da var olan imar sahasını yeterli gören bir başkanım” diye konuştu.


Kentsel dönüşüm ve yenileme projelerini hayata geçirirken “Adana’yı beton yoğunluğuna mağlup etmeden inşa edeceğiz” diyen Sözlü, şöyle devam etti:


“31 Mart’tan sonra sizlerin desteğiyle Adana’da üretenlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Hizmetimiz boyunca üretene yardım etmekte, girişimcilerin önünü açma noktasındaki samimi duruşumuzdan hiç kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın. İstikrarlı, sağlıklı, çağdaş bir büyüme için Adana’da iş insanlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Türkiye’de imara yeni alan açmanın cazibesine kapılmayan bir belediye başkanı varsa o da Adana Büyükşehir Belediye Başkanı’dır. Bu ideallere sadık kalarak çağdaş, modern Adana’yı birlikte inşa edeceğiz."

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:20
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