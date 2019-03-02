Sözlü: “Devlet Bahçeli Köprüsü’nün inşaatının sürüyor”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Sözlü, Devlet Bahçeli Köprüsü’nün İnşaatının sürdüğünü belirterek, “Türkiye’nin en büyük köprüsü olacak” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü, Yüreğir Mutlu Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Mutlu Mahallesi sakinlerine, geride kalan 5 yıllık sürede verilen hizmetlerle ilgili bilgi aktaran Hüseyin Sözlü, Adana’da kimseyi ayrıştırmadan, kökenine, mezhebine bakmadan çalıştıklarını ifade etti.

Başkan Sözlü, “Öncelikle Adana’nın huzur ve kardeşlik iklimine katkı sağlamanın gayretinde oldum. Biz Adanalılar olarak büyük bir aileyiz. Hepimiz Büyük Türkiye Cumhuriyeti’nin 1. sınıf vatandaşı ve Adanamızın 1. sınıf hemşehrisiyiz. İnsanlarımızı ayrıştırmaya çalışanlara fırsat vermedik. Günümüzde çağdaş milletler, çağdaş toplumlar insanı; iyi insan olarak tarif eder. Kökene, renge bakmaz. Birileri nasıl bir dayatma yaparsa yapsın, milletimiz gereken cevabı verecektir. Bizim için milletin birliği, devletin üniter yapısı, halkın değerler bütünü yücedir” dedi.

Metro daha işlevsel olacak

Yüreğir’i Seyhan Nehri’nin sol tarafında ihmal edilmiş bir Adana parçası olmaktan çıkardıklarını kaydeden Başkan Sözlü, şöyle devam etti:

“Yüreğir’e değer katmak için önce Devlet Bahçeli Köprüsü’nün temelini attık. İnşaatı sürüyor. Türkiye’nin en büyük köprüsü olacak. İlim Yolu Bulvarı’yla Çukurova Üniversitesi’ne geçecek raylı sistem, Mithat Özsan Bulvarı’ndan dönecek, Alparslan Türkeş Bulvarı’ndan Baraj Yolu ve Turgut Özal Bulvarı’na gidecek. Metroyu tamamlayacağız ve daha işlevsel hale getireceğiz.”

Büyük projeler Adana’nın çehresini değiştiriyor

Başkan Sözlü, Devlet Bahçeli Köprüsü’nün dışında Suları, Yüreğir’e Yavuzlardan bağlayacak bir köprü yaptıklarını, Girne Köprüsü’nün genişliğini iki katına çıkardıklarını vurguladı. Başkan Hüseyin Sözlü, “Sarıçam’ı Yüreğir Kuşak Bulvarı’na, Yüreğir’in en sonundan geçecek çevre yoluna kadar bağlıyoruz. İlim Yolu Bulvarı’nı Kozan yolu çarşısından D-400’e, karşıya geçirip, onu da Karataş Yolu’na paralel olarak en aşağıya kadar indiriyoruz. Biz bu şehir için beslediğimiz yüksek aşk derecesindeki projelerimizle sizlere hizmet etmeye talibiz. Adana aşkla hizmet edilecek, aşkla kararlılıkla düzeltilecek bir şehirdir. Aşağı Seyhan ve Yüreğir’in bitiminde bu yenilemeyi yapamadığımız sürece modern çağdaş bir Adana’dan bahsedemeyiz” diye konuştu.

Ayda 3 bin aileye evde bakım hizmeti

Başkan Sözlü, her ay 3 bin aileye evde bakım hizmeti verildiğini belirterek, pırıl pırıl, kalpleri insan sevgisi dolu belediye çalışanlarının, bakıma muhtaç, yaşlı ve kimsesiz insanlara pansuman, bakım hizmeti verdiğini, Allah rızası için çaba gösterip, insanlığın değerini yükselttiklerini anlattı. Başkan Sözlü, evden hastaneye, hastaneden eve gitmek zorunda olan, başta yatalak diyaliz hastaları için olmak üzere, desteğe muhtaç insanlar için, hasta bakım araçları ve ambulanslarla 100 bin sefer yaptıklarını ifade etti.