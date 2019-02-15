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Sözlü çiftinin 14 Şubat hassasiyeti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Sevgililer Günü’nün gündüzünde görme engelli bir çiftin nikahını kıydı, akşamında ise eşi Zeynep Sözlü ile birlikte huzurevi sakinleriyle yemekte bir araya geldi.

15 Şubat 2019 Cuma 15:51
Sözlü çiftinin 14 Şubat hassasiyeti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Sevgililer Günü’nün gündüzünde görme engelli bir çiftin nikahını kıydı, akşamında ise eşi Zeynep Sözlü ile birlikte huzurevi sakinleriyle yemekte bir araya geldi.


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde görme engelli Sümeyye ve Süleyman’ın nikahını kıydı. Başkan Sözlü, nikah töreninde aile cüzdanını geline teslim ederken “Sevginin aşamayacağı hiç bir engel yok, bugün burada olmamız da bunun en büyük göstergesi” diyerek genç çifte mutluluklar diledi.


Başkan Sözlü, Sevgililer Günü’nün akşamında ise eşi Zeynep Sözlü ile birlikte Adana ve Seyhan Huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Huzurevinde yaşamını sürdüren yaşlılarla buluşan Başkan Sözlü, onlarla sohbet ederek bu anlamlı günlerinde onlarla birlikte olmanın bahtiyarlığını dile getirdi.


Aynı zamanda evlilik yıl dönümleri olan 14 Şubat Sevgililer Günü’nde huzurevi sakinleriyle de görüşen Sözlü çifti, yaşlılarla birlikte keyifli zaman geçirdi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 15:51
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