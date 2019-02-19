Sözlü: “Adana beş yılda marka şehir olma hedefine ulaştı”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana’da görev süresinde kentin marka şehir haline geldiğini ve Türkiye’nin gözdesi olduğunu söyledi.

İnşaat Magazin Dergisi’nin düzenlediği 2. Marka Şehir Adana Paneli TÜYAP İnşaat Fuarı Etkinlik alanında düzenlendi.

Kentin vizyonunu geliştirmek, fikir alışverişi yaparak bir sinerji oluşturmak ve Adana’nın çehresini değiştirmek amacıyla düzenlenen panelde konuşma yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana’nın marka şehir olma yolunda yaptıkları çalışmaları ve önümüzdeki beş yıl içinde tekrar göreve geldiğinde yapacakları projelerle kentin vizyonunu tamamen değiştireceklerini vurguladı.Başkan Sözlü, kentte huzur iklimi oluşturduklarını, beş yıllık görev süresince Adana’da kavgayı ve kaosu bitirerek festivaller, karnavallar ile kentin üçüncü sayfa haberlerinden arındırıldığını ifade etti.

Panelde konuşma yapan İnşaat Magazin Dergisi İmtiyaz Sahibi H. İbrahim Harmancı da şunları kaydetti:

“Öncelikle şunu söylemeliyim ki Adana bir marka şehirdir ve Adana gibi bir marka şehirde belediye başkanı olmakta bir ayrıcalıktır. Adana’mızın denizi var, toprağı var,havası var, suyu var ve en önemlisi sıcakkanlı insanları var.Adana’mızın marka şehir olabilme adına her şeye sahip olduğuna inanıyorum, yeter ki birlik olsun beraberlik olsun. Adana olarak hak ettiğimiz yere ulaşacağımıza hiç şüphem yok. Buradan Adana için gerçekleştirdiğimiz panele katılımcılara çok teşekkür ederiz.”