0553 313 94 23

Sözlü: 250 bin hemşehrimizi istihdam edeceğiz

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, istihdam sorununa çözüm olacak projelerini anlattı.

13 Mart 2019 Çarşamba 14:26
Sözlü: 250 bin hemşehrimizi istihdam edeceğiz

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, canlı yayın konuğu olduğu Metro TV’de Adana’daki istihdam sorununa çözüm olacak projelerini anlattı.

 

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, Metro Tv’de Yüksel Mert’le Mertçe Söyleşi’nin canlı yayın konuğu oldu. Canlı yayında Mert’in sorularını yanıtlayan Başkan Sözlü, Adana’daki istihdam probleminin çözümü olarak ikinci beş yıllık hizmet sürecinde hayata geçirecekleri projeleri anlattı.

 

Türkiye’de imar rantına geçit vermeyen belediye başkanlarından bir tanesi olduğunu ifade eden Başkan Sözlü, Adana’nın on bin yıllık geçmişi olduğunu, şehrin bundan sonrasında da var olacağını, milliyetçi ve üretken belediyecilik anlayışıyla şehri rehabilite ettiklerini, göreve geldiği günden bu yana şehrin geleceğini kurtarabilmek adına çalışmalar sürdürdüklerini söyledi.

 

Adana’da istihdam problemine dikkat çeken Mert’e açıklamalarda bulunan Başkan Sözlü, “Adana çok yakın dönemde on milyar dolarlık yatırımı alan bir şehir olacak. Ceyhan enerji ihtisas bölgesi ile ilgili gelişmeler var. Kuracağımız, gıda, kimya, tarım organize sanayi ve ihtisas bölgeleri ile ilk etapta elli bin olmak üzere toplamda 250 bin hemşehrimizi istihdam edeceğiz” dedi.

 

Başkan Sözlü canlı yayında 20 yıllık belediye başkanlığı geçmişinden Adana’da Cumhur İttifakı’nın başarısına kadar birçok konudaki soruları yanıtlandırdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:26
  1. Adana
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İncesu Belediyesi çocukları sevindirmeye devam ediyor
    1. İncesu Belediyesi çocukları..
    2. Üniversiteden Kilis Çiftçisine Yerli..
    3. Amasya’da yolcu otobüsü ile kamyon..
    4. Kaptanlara ve yolculara sigorta
    5. Erzincan’da deprem şehitleri dualarla..
    6. Nijerya’da yüzlerce kişi çöken binanın..
    7. Denizlili sporcu karate turnuvasında..
    8. Gaziantep’te sıpaya akıl almaz işkence
    9. Genç girişimcilere 200 bin TL hibe..
    10. Özel öğrencilerden özel sergi
    11. Alan ”Zonguldak için gereğini yapmak..
    12. Balıkesirspor’a 6 puan silme ve..
    13. Uyuşturucu baskını yapılan evde..
    14. Hizmete giren Gebze-Halkalı Banliyö..
    15. Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi..
    16. YEGEM ve Tevfikiye Hanımlar Lokali..
    17. Patrik Mutafyan için 17 Mart'ta cenaze..
    18. FKA Yönetim Kurulu Toplantısı..
    19. Başkan Tok: “5 yılda 255 milyonluk..
    20. Tırın çarparak metrelerce sürüklediği..
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!