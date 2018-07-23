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Sözleşmeli sınıf öğretmenliği tercih sonuçları MEB

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda heyecan dorukta. MEB’de görev almak isteyen binlerce öğretmen adayı MEB tarafından açıklanacak sözleşmeli öğretmen sonuçlarınıdört gözle beklemekte. Peki Sözleşmeli sınıf öğretmenliği tercih sonuçları MEB 2018 saat kaçta açıklanır?

23 Temmuz 2018 Pazartesi 09:09
Sözleşmeli sınıf öğretmenliği tercih sonuçları MEB

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda heyecan dorukta. MEB’de görev almak isteyen binlerce öğretmen adayı MEB tarafından açıklanacak sözleşmeli öğretmen sonuçlarını dört gözle beklemekte. Peki Sözleşmeli sınıf öğretmenliği tercih sonuçları MEB 2018 saat kaçta açıklanır?

17 Temmuz 2018 Salı günü başlayan sözleşmeli öğretmen tercih başvuruları 20 Temmuz 2018 Cuma günü son bulmuştu. Sözlü sınavda 60 ve üzirinde puan alan sözleşmeli öğretmen adayları en fazla 20 eğitim kurumunu tercih edebilmişti. MEB 2018 sözleşmeli öğretmen atama sonuçları bugün yani 23 Temmuz 2018 Pazartesi günü açıklanacak. Sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak sorusuna ilişkin MEB’den herhangi bir açıklama yapılmadı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİNE YOĞUN İLGİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2018 sözleşmeli öğretmenlik için açtığı başvurulara fevkalade ilgi gördü. 3 bin 806 kontenjan ayrılan sınıf öğretmenliğine 9 bin 567 kişi başvurdu. 1907 kontenjan verilen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için 5 bin 115 aday başvuru yaptı. İlköğretim matematik öğretmenliğine 1453 kontenjan ayrılırken, başvuru 3 bin 437 oldu.

Fen bilimleri-fen ve teknoloji öğretmenliğine 2 bin 925 kişi başvururken, kontenjan 1095’ti. 1450 kontenjan ayrılan Türkçe öğretmenliğine 3 bin 914; 2 bin 2 kontenjana sahip İngilizce öğretmenliğine 4 bin 307; 1676 kontenjan ayrılan okul öncesi öğretmenliğine 4 bin 575; 673 kontenjana sahip beden eğitimi öğretmenliğine ise 1848 kişi başvurdu.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 09:09
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