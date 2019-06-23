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Sözleşmeli sağlık çalışanları kadro istiyor

Türk Sağlık Sen Konya Şube Başkanı Metin Töke, sözleşmeli çalışanların tüm sorunlarının çözümü için kadronun şart olduğunun ısrarla vurgulamaya devam edeceklerini söyledi.

23 Haziran 2019 Pazar 11:46
Sözleşmeli sağlık çalışanları kadro istiyor

Türk Sağlık Sen Konya Şube Başkanı Metin Töke, sözleşmeli çalışanların tüm sorunlarının çözümü için kadronun şart olduğunun ısrarla vurgulamaya devam edeceklerini söyledi.


Türk Sağlık Sen Konya Şube Başkanı Metin Töke yaptığı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Eğitim Komisyonunda sözleşmeli öğretmenleri, 45/A’lı sözleşmeli sağlık çalışanlarını ve diyanet personelinin kadroya alınma sürelerinin 4+2’den 3+1’e indirilmesi ile ilgili düzenleme kabul edildiğini hatırlattı. Sendikalarının girişimleri ile bu düzenlemeye 45/A’lı sözleşmeli sağlık çalışanlarının komisyonda eklendiğini ve 45/A’lı sözleşmeli sağlık çalışanlarının maruz kaldığı ayrımcılık ve ötekileştirmenin son bulduğunu dile getiren Töke, tüm sözleşmelilere kadro verilmesi ve kamuda tek istihdamın kadrolu olması şeklindeki tavırlarının net olduğunu bildirdi.


Töke sözlerine şöyle devam etti; “Her zaman ve şartta da bunu dile getirerek bunun mücadelesini vermekteyiz. 4/b’li, 4924’lü, vekil ebe hemşire ve kamu dışı aile sağlığı çalışanı gibi tüm farklı istihdamlar için tek talebimiz herkesin kadroya geçirilmesidir. TBMM’de Komisyonda kabul edilen düzenleme ile 45/A’lıların kadroya geçme ve tayin isteme süreleri 4 yıla düşmüştür. 4/B’liler başta olmak üzere tüm sözleşmeli çalışanlarında bu konuda net bir talepleri vardır. Onlarda geleceğe umutla bakmak istiyorlar. Kadroyu alacakları gün ve zamanı bilmek istiyorlar. Bu konuda da acil bir çözüm üretilmelidir. Bizim isteğimiz tüm çalışanlara hakları olan kadronun bir an önce verilmesi, tayin başta olmak üzere mahrum kaldıkları haklarına kavuşmalarıdır. İsteğimiz parçalanan ailelerin birleşmesidir. Yüzlerin gülmesidir. İşyerlerinde eşitlik ve adaletin tesis edilerek huzurun sağlanmasıdır. Sözleşmeli çalışanların tüm sorunlarının çözümünü için kadronun şart olduğunun ısrarla vurgulamaya devam edeceğiz. Tüm sözleşmeli çalışanlara kadro mücadelemizde de mutlaka başarıya ulaşacağımıza inanıyor ve bu temel hedef için mücadeleye devam edeceğimizi tüm sözleşmeli çalışanların bilmesini istiyoruz.”

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 11:46
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