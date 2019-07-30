30 Temmuz'da başlayan Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları devam ediyor. Sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı araştırılan konular arasında yerini aldı. Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı takvim içerisinde öğretmen alımı ile ilgili detayları yayınlamıştı. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurusu nasıl yapılır? İşte sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı...

Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları son gün ne zaman?

Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları 30 Temmuz itibari ile başladı. Adaylar işlemlerini 5 Ağustos’a kadar yapabilecekler.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurusu nasıl yapılır?

Tercihler, "https://ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden gerçekleştiriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 9 Ağustos'ta atamaları yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için tercihler alınmaya başlandı.

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

Tercihler herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

Adaylar il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

Sözleşmeli öğretmenlik atamalari ne zaman?

Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de göreve başlayacak.