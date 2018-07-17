Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuru nasıl yapılır| MEB 2018 Sözleşmeli öğretmen tercih başvuru

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava katılan öğretmen adaylarının mülakat sonuçları 11 Temmuz’da açıklanmıştı. Mülakat sonuçlarını geçen öğretmen adayları atama tercih başvurlarını 20 Temmuz Cuma gününe kadar MEB’e yapabilecek. Peki sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçlarını 23 Temmuz Pazartesi günü açıklayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde öğretmen olmak isteyen binlerce öğretmen adayına MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen alımlarıyla kapıları açtı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçtiğimiz günlerde öğretmen adaylarının merakla beklediği mülakat sonuçlarını açıklamıştı. Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarına itirazlar 11-13 Temmuz’da yapılmıştı. Bu süreçleri geçen 20 bin öğretmen adayı Meb 2018 sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ise 17 Temmuz (Bugün) ile 20 Temmuz tarihleri arasında MEB üzerinden yapacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Öğretmen adayları sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurularını 20 Temmuz Cuma gününe kadar MEB üzerinden yapabilecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) okulu elektronik ortamda tercih edebilecek. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek. Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacak. Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecek. Adayların tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum", "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum" seçeneklerinden birini mutlaka işaretlemesi gerekecek. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.