Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları belli oldu mu? | MEB 2019 mülakat sonuçları

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için mülakat sonuçları merakla bekleniyor. Bu yıl MEB, en fazla kontenjanı 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğine ayırdı. Mülakat sonuçlarının açıklanmasından sonra sıra tercihlere gelecek. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları belli oldu mu? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları yarın yani 15 Ocak 2019 tarihinde açıklanacak. 16-18 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

3+1 yıl şeklinde hizmet edecek olan 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama tercihleri 28 Ocak – 1 Şubat 2019 tarihleri arasında alınacak. Ataması yapılacak 20 bin öğretmen için branşlara göre dağılım belli oldu. Buna göre en fazla atama 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğinde olacak. Bu branşı 2 bin 38 ile İngilizce ve 1.910 ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği takip ediyor. Öğretmen atamaları ise 7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşecek.

HANGİ BÖLÜME KAÇ KONTENJAN AYRILDI?

MEB, en fazla kontenjanı 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğine ayırdı. Din kültürü ve ahlak bilgisi için bin 910, İngilizce için 2 bin 38, ilköğretim matematik öğretmenliği bin 401, rehberlik bin 56, okul öncesi bin 601, özel eğitim bin 2, Türkçe bin 93, fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmenliği için 919 ve beden eğitimi öğretmenliği için de 845 kontenjan ayrıldı.