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Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman sona erecek? | MEB sözleşmeli öğretmenlik sınavı ne zaman

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmenlik branş dağılımılarını açıklamasından sonra şimdi gözler sözleşmeli öğretmenlik başvurularının ne zaman sona ereceğini ve 2019 sözleşmeli öğretmenlik sınavlarını ne zaman yapılacağını merak ediyor. MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuruların 26 Mart'ta başladığını bildirdi. Peki MEB 2019'da yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takviminde sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman sona erecek? Sözleşmeli öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

27 Mart 2019 Çarşamba 12:46
Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman sona erecek? | MEB sözleşmeli öğretmenlik sınavı ne zaman

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmenlik branş dağılımılarını açıklamasından sonra şimdi gözler sözleşmeli öğretmenlik başvurularının ne zaman sona ereceğini ve 2019 sözleşmeli öğretmenlik sınavlarını ne zaman yapılacağını merak ediyor. MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuruların 26 Mart'ta başladığını bildirdi. Peki MEB 2019'da yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takviminde sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman sona erecek? Sözleşmeli öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

Sözleşmeli öğretmen başvurusu için şartlar neler? Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli öğretmenlik yapmak isteyen öğretmen adaylarının beklediği 20 bin sözleşmeli öğretmen alımlarına ilişkin başvuru süresinin başladığını duyurdu. MEB’e bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında sözleşmeli öğretmen atamak üzere başvuru alınacağı belirtilen duyuruda, ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenin branş dağılımlarına yer verildi.

Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman sona erecek? | MEB sözleşmeli öğretmenlik sınavı ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Yurt genelinde kontenjan açığı bulunan okullar için gerçekleştirilecek olan sözleşmeli öğretmen başvurusu, 26 Mart tarihinde alınmaya başlandı. Birçok kontenjanda gerçekleştirilecek olan öğretmen alımı için başvuru belgeleri, il ve ilçe müdürlüklerinde onaylatılacak. Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı, 19.914 sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağını duyurmuştu. Milyonlarca sözleşmeli öğretmen adayı ilk atama alımı ve kontenjan, bölümler hakkında detayları öğrenmek istiyor. 2019 MEB Sözleşmeli öğretmenlik atama başvuru ekranından başvurular 26 Mart 2019 tarihi itibariyle başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, sözleşmeli öğretmen atamak üzere başvuru alınacağı belirtilerek, atama yapılacak alanlar ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjan listesi yayımlandı. Peki Sözleşmeli öğretmen başvurusu için şartlar neler olacak? İşte Sözleşmeli öğretmenlik atama başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtı...

Sözleşmeli öğretmen başvuru süreci resmen başladı. Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından sözleşmeli öğretmen başvuru sayfası, sürecin start vermesiyle birlikte erişime açıldı.

Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden yapılacak. Bu başvuruda adaylar, kılavuzda belirtilen 17 (on yedi) sınav merkezinin tamamını tercih edebilecek.

Başvuru onayları, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacak.

Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda bulunabilecek.

Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ve sözleşmeli öğretmenlik sınav tarihi

Ön başvurular 26 Mart, 1 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Sözlü sınav merkezi yerleri ise 5 Nisan tarihinde açıklanacak.

Sözlü sınavlar ise 12 – 30 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Sözlü mülakat sonuçları ise 4 Temmuz tarihinde açıklanacak.

8 – 10 Temmuz tarihleri arasında sözlü mülakat sonuçlarına itiraz edilebilecek. Kesinleşmiş sonuçlar 16 Temmuz 2019 tarihinde MEB tarafından ilan edilecek.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:46
  1. Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
  2. Sözleşmeli öğretmenlik branş listesi
  3. Sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihleri
  4. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları ne zaman sona erecek?
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