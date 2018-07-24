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Öğretmen atama sonuçları atama.meb.gov.tr'de açıklandı 2018 Temmuz sözleşmeli ilk atama sonuçları

MEB İKGM sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 20 bin sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları sorgula... 20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları için start Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un öğretmen atama töreni konuşmasıyla başladı. MEB 2018 sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları MEB ikgm.gov.tr üzerinden sözleşmeli öğretmen tercih ve atama sonuçları sorgula.

24 Temmuz 2018 Salı 13:12
Öğretmen atama sonuçları atama.meb.gov.tr'de açıklandı 2018 Temmuz sözleşmeli ilk atama sonuçları

20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları için start Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un öğretmen atama töreni konuşmasıyla başladı. MEB 2018 sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları MEB ikgm.gov.tr üzerinden sözleşmeli öğretmen tercih ve atama sonuçları sorgula.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 17-20 Temmuz tarihleri arasında tercihleri alınan 20 bin sözleşmeli öğretmenlerin atama sonuçları için büyük bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla MEB Başöğretmen Salonunda 20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları gerçekleştirildi. MEB bünyesinde sözleşmeli öğretmenlik yapmak isteyen 20 bin öğretmen adayı için mülakatlar gerçekleştirilmişti. Mülakata giren 20 bin öğretmen adayı MEB 2018 sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerini tamamlamıştı. MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını bekleyen binlerce aday, MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen tercih sonuçlarına göre atanan öğretmenler arasında kendilerinin olup olmadığını öğrenmek için sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarının bir an önce açıklanmasını bekliyordu. MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını son dakika olarak açıkladı. İşte sözle öğretmenlik atama sonuçları atanan öğretmenlerin tam listesi

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ADAYLARINDAN İSTENECEK BELGELER

Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlayacak. Atanan adaylardan istenecek belgelerse şöyle sıralandı:– Son altı ay içinde çekilmiş altı adet vesikalık fotoğraf

Mal bildirimi (İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden temin edilecek),

Elektronik başvuru formunun onaylı örneği,

Başvuru esnasında ‘Pedagojik Formasyon Belgesi’ yerine resmi yazı ibraz edenlerden ‘Pedagojik Formasyon Belgesi’. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 13:12
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