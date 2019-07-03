Sözleşmeli öğretmenlik 2019 mülakat sonuçları açıklandı mı? Mülakat sonucu sorgula

Sözleşmeli öğretmenlik 2019 mülakatına giren öğretmen adayları mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ile ilgili MEB son dakika açıklaması yoğun ilgi görüyor. Sözleşmeli öğretmen alımı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen alımında süreç hızla devam ediyor. Başvuru işlemlerini 26 Mart ve 1 Nisan tarihleri aralığında tamamlayan adayların sınav merkezleri 5 Nisan’da ilan edildi. Adaylar, 12 Haziran ve 30 Haziran’da mülakatlara girmişti. Şimdi ise sözlü sınav sonuç açıklaması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı takvim içerisinde sonuçların açıklanacağı tarihi duyurdu. İşte ayrıntılar...

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sonuçlar 4 Temmuz tarihinde açıklanacak.

Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları nasıl öğrenilir?

Sözlü sınav sonuçları http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUCU SORGULA

Atama için tercihler ne zaman yapılacak?

20 bin sözleşmeli öğretmenin eğitim kurumu tercihleri 30 Temmuz-5 Ağustos’ta alınacak. Öğretmenlerin atama sonuçları 9 Ağustos’ta açıklanacak.

Bakanlığın internet sitesinden açıklanan “2019 mart sözleşmeli öğretmen atama duyurusu çerçevesinde başvuranların tercih ve atama işlemine ilişkin takvim”e göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos’ta alınacak.

Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos’ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül itibarıyla göreve başlayacak