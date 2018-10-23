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Sözleşmeli öğretmenlerin görev süreleri kısalıyor mu? Süre kaç yıl oluyor?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu Bakan Ziya Selçuk tarafından açıklandı. Bakan Ziya Selçuk, konuşmasında “Önümüzdeki süreçte tüm yöneticilerimizin ehliyet ve liyakat temelli olması konusunda ülke çapında bir bakış açısını da paylaşmış olacağız" dedi. MEB 2023 Eğitim Vizyonunda • Sözleşmeli öğretmenlerin görev süreleri kısalacağının müjdesi de var.

23 Ekim 2018 Salı 14:59
Sözleşmeli öğretmenlerin görev süreleri kısalıyor mu? Süre kaç yıl oluyor?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu Bakan Ziya Selçuk tarafından açıklandı. Bakan Ziya Selçuk, konuşmasında “Önümüzdeki süreçte tüm yöneticilerimizin ehliyet ve liyakat temelli olması konusunda ülke çapında bir bakış açısını da paylaşmış olacağız" dedi. MEB 2023 Eğitim Vizyonunda • Sözleşmeli öğretmenlerin görev süreleri kısalacağının müjdesi de var.

Vizyon belgesinin insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi bölümünde yer alan yenilikler şunlar:

-Öğretmenlik meslek kanunu çıkıyor

- Sözleşmeli öğretmenlerin görev süreleri kısalıyor. (3artı 1 yıl oluyor)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Öğretmenlik meslek kanunu hazırlanıp çıkarılacak. Sözleşmeli öğretmenliği yeniden düzenliyoruz. Halen 4+2 olmak üzere 6 yıl olan sözleşme süresini 3+1 4 yıla indiriyoruz. Öğretmenliğe kabulde uygulanan pedagojik formasyon şartını kaldırıyoruz. Artık bu eğitimi bakanlığmız kendisi verecek. Halen ihtiyari olan anaokulu eğitimini de gerekli altyapıyı oluşturduktan sonra zorunlu hale getireceğiz.” açıklamasında bulundu.- Ücretli öğretmenlerin ücretleri artıyor

- Elverişsiz koşullarda görev yapan öğretmenlere ve yöneticilere teşvik veriliyor

-  Öğretmenler ve okul müdürleri yüksek lisanslı oluyor

-  Okul müdürlüğü yüksek lisansa dayalı bir meslek oluyor.

- Öğretmen yetiştirme programları uygulama ağırlıklı hale geliyor.

- Öğretmenlere yan alan yüksek lisans imkânı geliyor

- Başarılı öğretmenler yurt dışına gönderiliyor

-  Okul yöneticiliğine atanmada liyakat temelli bir değerlendirme geliyor.

- Okul yöneticiliğinin özlük hakları iyileştiriliyor

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 14:59
  1. Sözleşmeli öğretmenlerin görev süreleri kısalıyor.
  2. 2023 Eğitim Vizyonu listesi
  3. 2023 Eğitim Vizyonu son dakika

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