Ataması yapılan sözleşmeli öğretmenler göreve ne zaman başlayacak?

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda heyecan dorukta. MEB’de görev almak isteyen binlerce öğretmen adayı MEB tarafından sözleşmeli öğretmen sonuçlarını dört gözle bekliyordu. MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamalarını gerçekleştirdi. Peki sözleşmeli öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? sorusu da merak konusu.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARINI http://atama.meb.gov.tr/ üzerinden öğrenebilirsiniz

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2018 sözleşmeli öğretmenlik için açtığı başvurulara fevkalade ilgi gördü. 3 bin 806 kontenjan ayrılan sınıf öğretmenliğine 9 bin 567 kişi başvurdu. 1907 kontenjan verilen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için 5 bin 115 aday başvuru yaptı. İlköğretim matematik öğretmenliğine 1453 kontenjan ayrılırken, başvuru 3 bin 437 oldu.

Fen bilimleri-fen ve teknoloji öğretmenliğine 2 bin 925 kişi başvururken, kontenjan 1095’ti. 1450 kontenjan ayrılan Türkçe öğretmenliğine 3 bin 914; 2 bin 2 kontenjana sahip İngilizce öğretmenliğine 4 bin 307; 1676 kontenjan ayrılan okul öncesi öğretmenliğine 4 bin 575; 673 kontenjana sahip beden eğitimi öğretmenliğine ise 1848 kişi başvurdu.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sözleşmeli öğretmen sonuçlarına göre, kazanan sözleşmeli öğretmenler atamalar kendilerine tebliğ edilen sözleşmeli öğretmenler, bildirim tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlayacak.

GÖREVE BAŞLARKEN İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

- Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

- Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecek),

- Elektronik Başvuru Formu'nun onaylı örneği,

- Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

- Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.