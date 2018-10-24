Sözleşmeli öğretmen kadro son dakika |Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek mi 2018

Sözleşmeli öğretmenleri yakından ilgilendiren son dakika gelişmesi MHP'den geldi. Milliyetçi Hareket Partisi seçim beyannamesinde yer alan ve kamuda kadro alamayan vekil, sözleşmeli, fahri ve geçici statüde çalışanların kadroya geçirilmesi amacıyla hazırladıkları teklifi TBMM Başkanlığına sundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, TBMM Başkanlığına sunduğu 4 kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu, Kalaycı, bugün, TBMM Başkanlığına sunduğu 4 kanun teklifinde, öğretmenlerin kadrolu olarak çalışması, sözleşmeli öğretmenliğin kaldırılması öngörüldüğünü, bunun yanı sıra, aynı yerlerde ve hizmetlerde aynı işi yapan çalışanlar arasındaki eşitsizliğin giderilmesini ve kamu hizmetlerinin daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamanın amaçlandığını bildirdi. Böylece, kamu kurum ve kuruluşlarında görev, yetki ve sorumlulukları aynı veya benzer olan ve aynı unvanı taşımakla birlikte farklı statülerde istihdam edilen personelin statüsü, mali ve sosyal hakları ile diğer hakları konusunda farklılıkların ortadan kaldırılacağını savunan Kalaycı, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak seçim beyannamemizde yer alan ve kamuda kadro alamayan taşeron işçiler, 4/B’li, vekil, sözleşmeli, fahri ve geçici statüde çalışanların kadroya geçirilmesi amacıyla hazırlanan bu kanun tekliflerinin bir an önce yasalaşmasını diliyorum." şeklinde konuştu.