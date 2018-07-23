MEB sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları Türkçe öğretmen tercih sonuçları açıklandı mı?

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda heyecan dorukta. MEB’de görev almak isteyen binlerce öğretmen adayı MEB tarafından açıklanacak sözleşmeli öğretmen sonuçlarını dört gözle beklemekte. Peki sözleşmeli Türkçe öğretmenliği tercih sonuçları MEB sonuçları ne zaman açıklandı mı?

17 Temmuz 2018 Salı günü başlayan sözleşmeli öğretmen tercih başvuruları 20 Temmuz 2018 Cuma günü son bulmuştu. Sözlü sınavda 60 ve üzirinde puan alan sözleşmeli öğretmen adayları en fazla 20 eğitim kurumunu tercih edebilmişti. MEB 2018 sözleşmeli öğretmen atama sonuçları bugün yani 23 Temmuz 2018 Pazartesi günü açıklanacak. Sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak sorusuna ilişkin MEB’den herhangi bir açıklama yapılmadı.

2018 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİNE YOĞUN İLGİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2018 sözleşmeli öğretmenlik için açtığı başvurulara fevkalade ilgi gördü. 1450 kontenjan ayrılan Türkçe öğretmenliğine 3 bin 914 başvuru yapıldı.