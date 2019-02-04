MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin atama tercihleri yapıldı. Şimdi gözler bakanlıktan gelecek atama sonuçları haberinde. Peki, Sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2019 sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi...

Sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB'den yapılan açıklamaya göre atama sonuçları 7 Şubat 2019 tarihinde MEB MEBBİS ilk atama sayfasında açıklanacak.

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda yapılacak.

Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

Mazerete bağlı atamalar ne zaman?

Açıklanan takvimde 2019 yılı öğretmenlerin mazerete bağlı, il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin süreç de yer aldı.

Buna göre, öğretmenlerin Ocak dönemi mazerete bağlı atamaları 18 Ocak'ta; Ağustos dönemi mazerete bağlı atamalar ise 29 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak.

İl içi yer değiştirme ne zaman?

Öğretmenlerin il içi yer değiştirme işlemlerine ilişkin olarak; başvurular 21-24 Mayıs tarihleri arasında, atamalar 29 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

İller arası yer değiştirme ne zaman?

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için başvurular 10-14 Haziran tarihleri arasında, atamalar ise 18 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.