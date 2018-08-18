Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav tarihi | MEB 20 bin öğretmen ataması

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ataması bekleyen adaylara müjdeli haberi verdi. MEB sözleşmeli 20 bin öğretmen atamasının gerçekleştirileceğini açıkladı. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması-alımlarına ilişkin ilk adım öğretmen alım başvurusu. Öğretmen olmak isteyen adaylar 20 bin sözleşmeli öğretmen alım başvurularını 19-23 Kasım tarihleri arasında yapacak. MEB'in belirleyeceği öğretmen alımına hak kazanan adayları 10-31 Aralık'ta sözlü sınav bekliyor olacak.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmen ataması ne kadar 2018 | Din kültürü öğretmeni atama puanları

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim belli oldu. Buna göre ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları merkezler 3 Aralık’ta ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 10-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurularda 2017 ve 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) esas alınacak. Alanlar bazında kontenjan belirlemeleri eğitim kurumlarının 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı norm kadro güncelleme çalışmaları tamamladıktan sonra belirlenecek.