Sözleşmeli öğretmen maaşları ne kadar oldu? 2019 maaş zammı MEB

Milli Eğitim Bakanlığ'ında görev yapan sözleşmeli öğretmenlerin merakla beklediği 2019 maaş zam oranları belli oldu. Sözleşmeli öğretmenler ne kadar maaş alacak? 2019 yılı ocak ayı itibari ile Milli Eğitim Bakanlığı personeli kapsamında eğitim öğretim sınıfında sözleşmeli görev yapan öğretmenlerin maaş zammı ne kadar oldu? İşte ayrıntıları ile sözleşmeli öğretmen maaşları...

04 Ocak 2019 Cuma 13:34
Sözleşmeli öğretmen maaşları ne kadar oldu? 2019 maaş zammı MEB

Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan sözleşmeli öğretmenlerin merakla beklediği 2019 maaş zam oranlarıbelli oldu. Sözleşmeli öğretmenlerne kadar maaş alacak? 2019 yılı ocak ayı itibari ile Milli Eğitim Bakanlığıpersoneli kapsamında eğitim öğretim sınıfında sözleşmeli görev yapan öğretmenlerin maaş zammı ne kadar oldu? İşte ayrıntıları ile sözleşmeli öğretmen maaşları...

 

Toplu sözleşmeile bilindiği üzere %4 zam alacak olan kamu görevlileribugün açıklanan aralık ayı enflasyonu ile birlikte 2018 yılından kaynaklı %6.7'lik enflasyon farkı almaya hak kazandı. MEB'de görev yapan 657 sayılı devlet memurları kanununun 4/B'sine göre çalışan sözleşmeli öğretmenler de bu zammı alacak.  Sözleşmeli öğretmenlerin 2018 yılında 3.489 TL olan brüt sözleşme ücretleri %4 zam ve %6.7 enflasyon farkı ile %10.7'lik bir artış gösterecektir. Yapılan zam ile birlikte MEB'de görev yapan sözleşmeli öğretmenlerin 2019 yılı ocak ayı itibariyle net maaşları 3.792,14 TL olmuştur.

 *Yapılan hesaplama Sendika, BES kesintisi, İLKSAN vb. kesintileri olmayan bekar öğretmen içindir.

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