Sözleşmeli öğretmen atamaları ek ders ücretinde son dakika

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, ek ders ücreti karşılında görev yapan sözleşmeli öğretmen atamalarına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk, ek ders karşılığı sözleşmeli öğretmen atama ve sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk ise Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapan sözleşmeli öğretmenliğe atama süreciyle ilgili soruya cevap verirken, "Ek ders ücreti karşılığında görev yapanların sözleşmeli öğretmenliğe atanması için ayrılan 5 bin kontenjanın tamamı kullanılmış ve bu konuda herhangi bir boş kontenjanımız kalmamıştır." bilgisini aktardı. 2003'ten bugüne 5 bin 37'si eğitim öğretim hizmetleri sınıfında olmak üzere 21 bin 662 engelli personel istihdamının sağlandığını bildiren Selçuk, ocak ayı başında engelli öğretmen alımının tekrar başlayacağını açıkladı.