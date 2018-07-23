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Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları için MEB'den açıklama

Binlerce öğretmen adayının beklediği sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyordu. Konuyla ilgili MEB'den yapılan son dakika açıklamasına göre atama sonuçları yarın belli olacak.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:00
Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları için MEB'den açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 21 Temmuz Cuma günü sona ermişti.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacağı belirtilmişti.

Adaylar heyecanla atama sonuçlarının açıklanmasını beklerken, Milli Eğitim Bakanlığı Twitter'dan sonuçların yarın açıklanacağını duyurdu.

Sonuçlar yarın saat 11.00'de "https://ilkatama.meb.gov.tr" adresinden sorgulanabilecek.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:00
  1. sözleşmeli öğretmen ataması
  2. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı
  3. öğretmen atamaları

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