Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ikgm.meb.gov.tr MEB tarafından saat kaçta açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda heyecan dorukta. MEB’de görev almak isteyen binlerce öğretmen adayı MEB tarafından açıklanacak sözleşmeli öğretmen sonuçlarını dört gözle beklemekte. Sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları bugün açıklanacak. Peki Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları MEB tarafından saat kaçta açıklanacak?

17 Temmuz 2018 Salı günü başlayan sözleşmeli öğretmen tercih başvuruları 20 Temmuz 2018 Cuma günü son bulmuştu. Sözlü sınavda 60 ve üzirinde puan alan sözleşmeli öğretmen adayları en fazla 20 eğitim kurumunu tercih edebilmişti. MEB 2018 sözleşmeli öğretmen atama sonuçları bugün yani 23 Temmuz 2018 Pazartesi günü açıklanacak. Sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak sorusuna ilişkin MEB’den herhangi bir açıklama yapılmadı.

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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİNE YOĞUN İLGİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2018 sözleşmeli öğretmenlik için açtığı başvurulara fevkalade ilgi gördü. 3 bin 806 kontenjan ayrılan sınıf öğretmenliğine 9 bin 567 kişi başvurdu. 1907 kontenjan verilen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için 5 bin 115 aday başvuru yaptı. İlköğretim matematik öğretmenliğine 1453 kontenjan ayrılırken, başvuru 3 bin 437 oldu.

Fen bilimleri-fen ve teknoloji öğretmenliğine 2 bin 925 kişi başvururken, kontenjan 1095’ti. 1450 kontenjan ayrılan Türkçe öğretmenliğine 3 bin 914; 2 bin 2 kontenjana sahip İngilizce öğretmenliğine 4 bin 307; 1676 kontenjan ayrılan okul öncesi öğretmenliğine 4 bin 575; 673 kontenjana sahip beden eğitimi öğretmenliğine ise 1848 kişi başvurdu.

Sözleşmeli Öğretmenlikte Maaşlar Ne Kadar?

Sözleşmeli öğretmenlerle kadrolu öğretmenlerin maaşları aynı olmaktadır. 2017 yılı için sözleşmeli öğretmen maaşları ortalama olarak 2800 civarıdır.

Sözleşmeli Öğretmenler Yazın Maaş Alır mı?

Sözleşmeli öğretmenler kadrolu öğretmenler gibi yaz aylarında da maaş alabilirler.

Sözleşmeli Öğretmenler Ek Ders Alabilir mi?

Sözleşmeli öğretmenler de kadrolu öğretmenler gibi haftalık maaş karşılığı 15 saat çalışırlar. Bunun üzerindeki çalışmalarda ek ders alınabilir.

Sözleşmeli Öğretmenlikte Tayin Hakkı Var mıdır?

Sözleşmeli öğretmenlikte özlük hakların diplerde bulunduğunu söylemiştir. Bunların başında hiçbir şekilde tayin hakkınızın olmamasıdır.

Sözleşmeli Öğretmenler Eş Durumu, Sağlık Gibi Özür Grubu Atamalarından Yararlanabilir mi?

Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmesi devam ettiği sürece hiçbir şekilde eş durumu ve sağlık özrü gibi durumlarla tayin olması mümkün değildir.

Sözleşmeli Öğretmenin Memur/İşçi Eşlerinin Tayin Durumu Nedir?

Sözleşmeli öğretmenin eşi eğer memursa, öğretmenin eşi öğretmenin bulunduğu ile eş durumu tayini isteyebilecek. Eğer eş özel sektörde ise eş durumun gerçekleşmesi mümkün görünmüyor.

Sözleşmeli Öğretmenin Sözleşme Süresi Ne Kadar Olacak?

Sözleşmeli öğretmenler atandıkları okulda en az 4 yıl sözleşmeli çalışmak durumunda. Eğer 4 yıl boyunca çalışmaya devam edilir ve olumlu bir performans puanı alınırsa sözleşmeli öğretmenler kadroya geçebileceklerdir. Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan maddeye göre sözleşmeli öğretmenlikte 4 yılını dolduranlar istedikleri takdirde bulundukları okulda kadroya geçebilecekler. Ancak önceki senelerde sözleşmeli öğretmenlerde uygulanan bir durumu da hatırlatmakta fayda var: Sözleşmeli öğretmenler çalıştıkları İl/İlçe MEM’lerde her sene başı sözleşmelerini uzattırmaları gerekmektedir.