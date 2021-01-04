Sözleşmeli maaşları ne kadar? Sözleşmeli memur maaşları 2021

TÜİK’in bugün yaptığı açıklamayla memur ve emeklilerin ne kadar zam alacağı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılının Aralık ayı enflasyon rakamlarını bugün saat 10.00'da açıkladı. Aralık ayı enflasyon verilerine göre memur ve memur emeklileri yüzde 7,33 zam alacak. Böylece milyonlarca memur ve emekliye 2021 yılının ilk yarısında verilecek maaş zammı belli oldu. 12 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisine de Ocak ayı maaşları zamlı ödenecek. Bu zam oranının ne kadar olacağı da bugün netlik kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında maaşlarını yüzde 8,37 zamlı alacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Memur emeklilerin en düşük maaşı 3.021 lira oldu.Eşi çalışmayan, iki çocuklu olduğu varsayılan en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL’den 4 bin 541 TL’ye yükselecek.

Sözleşmeli maaşları ne kadar?

1/1-1/4-4/1-3/3-5/4-6/4-2/4 derece ve kademesine göre görevdeki öğretim görevlisi, öğretmen, profesör, araştırma görevlisi, polis memuru, hemşire, il müdürü, baş komiser, genel müdür, genel sekreter, hukuk müşaviri, araştırmacı, avukat, memur, asistan, daire başkanı, denetmen, eğitim görevlisi, ekonomist, gelir uzmanı, hizmetli, idare memuru, işletme müdürü, itfaiyeci, güvenlik görevlisi, müfettiş, mühendis, sağlık memuru, doktor, şoför, tekniker, teknisyen, uzman ve zabıta memurlarının 2021 Aralık zamları yer alıyor.

Sözleşmeli ücret tavanları ne kadar oldu?

Buna göre, KİT'lerde sözleşmeli olarak çalışan personelin Ocak ayında 3.250 lira olan ücret tavanı, Ocak'ta 3.382 liraya çıkarıldı. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4-B kapsamında çalışanların ücret tavanı ise 2.884 liradan 2.999 liraya yükseltildi. En yüksek devlet memurunun Ocak'ta 3.355 lira olan sözleşme ücreti de, bu yılın Temmuz-Aralık döneminde 3.489 lira olarak belirlendi. Devlet memurları ve sözleşmeliler, 15 Ocak'ta zamlı maaşlarını alacak. Kamu çalışanlarına 14 günlük de zam farkı verilecek. Memur emeklilerinin zam farkları ise Sosyal Güvenlik Kurumunun belirleyeceği tarihte ödenecek.