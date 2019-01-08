Sözleşmeli 20 bin öğretmen tercihleri ne zaman? 2019 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları

Milli Eğitim Bakanlığının 2019 yılında 20 bin öğretmen ataması yapacağını duyurmasının ardından başvuru yapan öğretmen adayları sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman olacak sorusunun cevabını merak ediyor. Peki 2019 sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detayları...

08 Ocak 2019 Salı 17:20
Sözleşmeli 20 bin öğretmen tercihleri ne zaman? 2019 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları

Milli Eğitim Bakanlığının 2019 yılında 20 bin öğretmen ataması yapacağını duyurmasının ardından başvuru yapan öğretmen adayları sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman olacak sorusunun cevabını merak ediyor. Peki 2019 sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detayları...

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının 15 Ocak 2019 tarihinde https://mebbs.meb.gov.tr/ adresi üzerinden açıklanacaktır.

2019 Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman?

Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri: 28 Ocak - 1 Şubat 2019 tarihleri arasında alınacak.

2019 Atama tarihleri ne zaman?

Öğretmen atamaları se 7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşecek.

 

Günün Özeti

  1. 2019 sözleşmeli öğretmenlik
  2. 2019 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları
  3. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları
  4. sözleşmeli öğretmenlik ataması ne zaman
  5. sözleşmeli öğretmenlik atamaları 2019
  6. MEB

Günün Özeti

Eğitim Gündemi
Röportaj
MEB Duyuruları
YÖK Duyuruları
Sınav Soruları