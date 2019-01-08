Sözleşmeli 20 bin öğretmen tercihleri ne zaman? 2019 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları

Milli Eğitim Bakanlığının 2019 yılında 20 bin öğretmen ataması yapacağını duyurmasının ardından başvuru yapan öğretmen adayları sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman olacak sorusunun cevabını merak ediyor. Peki 2019 sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detayları...

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının 15 Ocak 2019 tarihinde https://mebbs.meb.gov.tr/ adresi üzerinden açıklanacaktır.

2019 Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman?

Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri: 28 Ocak - 1 Şubat 2019 tarihleri arasında alınacak.

2019 Atama tarihleri ne zaman?

Öğretmen atamaları se 7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşecek.