Sözleşmeli 20 bin öğretmen ataması ne zaman MEB öğretmen atama haberleri son dakika

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlik yapacak adayların beklediği atama haberi MEB tarafından geldi. MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları için tarih verdi. Peki Sözleşmeli 20 bin öğretmen ataması ne zaman? Son dakika öğretmen atama haberleri

Milli Eğitim Bakanlığı'nca açıklanan takvime göre 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması 7 Şubat 2019'da yapılacak. Millî Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ön başvurular 19-23 Kasım’da alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 3 Aralık’ta ilan edilecek, sözlü sınavlar 10-31 Aralık 2018’de yapılacak. Sonuçların ilanı 15 Ocak, tercihlerin alınması 28 Ocak- 1 Şubat tarihleri arasında, atamalar ise 7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

Mazeret atamaları 18 Ocak’da

Öğretmenlerin Ocak dönemi mazerete bağlı atamaları 18 Ocak’ta; Ağustos dönemi mazerete bağlı atamalar ise 29 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak