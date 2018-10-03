Sözleşmelerde TL'ye nasıl geçilecek? Sözleşmelerdeki dolar kuru ne olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleşmelerin dolar olarak değil TL üzerinden yapılacak açıklamasından sonra ilk adım atıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı tebliğe göre, TL ile sözleşme için taraflar arasında öncelikle mutabakat aranacak. Taraflar anlaşamazsa 2 Ocak 2018 öncesindeki sözleşmeler için 2 Ocak kuru dikkate alınacak. Dolar kuru 2 Ocak'ta 3,76 seviyesindeydi.

Dövizle sözleşmelerde Türk Lirası'na geçiş getiren tebliğ görüşe açıldı. Sözleşmelerde TL dönemi getiren tebliğ görüşe açıldı. TL ile sözleşme için taraflar arasında öncelikle mutabakat aranacak. Taraflar anlaşamazsa 2 Ocak 2018 öncesindeki sözleşmeler için 2 Ocak kuru dikkate alınacak. 2 Ocak 2018 sonrasındaki sözleşmelerde sözleşme tarihindeki kur geçerli olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı tebliğe göre, TL ile sözleşme için taraflar arasında öncelikle mutabakat aranacak.

2 OCAK 2018 DOLAR KURU DİKKATE ALINACAK

Taraflar anlaşamazsa 2 Ocak 2018 öncesindeki sözleşmeler için 2 Ocak kuru dikkate alınacak. 2 Ocak 2018 sonrasındaki sözleşmelerde sözleşme tarihindeki kur geçerli olacak. Dolar kuru 2 Ocak'ta 3,76 seviyesindeydi.

YENİLEMEDE TÜFE KRİTERİ

Sözleşme yenileme dönemlerinde TÜFE oranından fazla artış yapılamayacak. Düzenleme Türkiye'de yerleşik kişi konumuna giren herkesi kapsayacak.