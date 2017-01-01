Sözleşmelerde 48 ay sinyali

Konut projelerinde azalan satış hızı ‘’36 ay içinde teslim’’ sistemini zorlaştırıyor. Sektör, bu sürenin 48 aya çıkarılmasını istiyor. Tüketici Yasasında konut projelerinin 36 ay içinde teslim edilmesini öngören düzenlemede değişikliğe gidilmesi yönündeki talepler Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletildi. Özellikle büyük ebatlı proje yapan üreticilerin talep ettiği düzenleme ile konutta var olan 36 aylık teslim süresinin 48 ay veya daha fazla bir süre için uzatılması gündemde. Mevcut düzenlemede konut geliştiricileri projelerini mevcut zamanda teslim etmedikleri taktirde, sözleşme kurallarına göre kira bedeli ödemek zorunda kalıyor. Müteahhitler bu yükten kurtulmak istiyor.