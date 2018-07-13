Trump'ın sözleri Avrupa'yı korkuttu..."Asla, asla, asla!"

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, AB ülkelerinin maliye bakanları toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yaptı.

Bakana ABD Başkanı Donald Trump'ın AB'den ithal edilen çelik ve alüminyum ürünlerine getirilen gümrük vergilerini AB'de üretilen otomobillere yönelik genişletme tehdidi soruldu.

Le Maire AB'nin buna karşı "birleşmiş bir tutum" içinde olduğunu savundu.

"ASLA, ASLA, ASLA"

Fransız bakan "Fransa ve Almanya'yı kimse bölemeyecek. Asla, asla, asla. Ve kimse AB üyesi ülkeleri bölemeyecek. Gümrük vergilerinin yükseltilmesine karşı doğru yanıtın Avrupa ülkelerinin birliği olduğunun herkes farkında" ifadelerini kullandı.