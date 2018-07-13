0553 313 94 23

Trump'ın sözleri Avrupa'yı korkuttu..."Asla, asla, asla!"

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Avrupa Birliği'nin (AB) ticaret konusunda tam birlik içinde olduğunu ve ABD'nin yeni gümrük vergisi tehditleri karşısında birliğin aslabölünmeyeceğini söyledi.

13 Temmuz 2018 Cuma 12:25
Trump'ın sözleri Avrupa'yı korkuttu..."Asla, asla, asla!"

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, AB ülkelerinin maliye bakanları toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yaptı.

Bakana ABD Başkanı Donald Trump'ın AB'den ithal edilen çelik ve alüminyum ürünlerine getirilen gümrük vergilerini AB'de üretilen otomobillere yönelik genişletme tehdidi soruldu.

Le Maire AB'nin buna karşı "birleşmiş bir tutum" içinde olduğunu savundu.

"ASLA, ASLA, ASLA"

Fransız bakan "Fransa ve Almanya'yı kimse bölemeyecek. Asla, asla, asla. Ve kimse AB üyesi ülkeleri bölemeyecek. Gümrük vergilerinin yükseltilmesine karşı doğru yanıtın Avrupa ülkelerinin birliği olduğunun herkes farkında" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 12:25
  1. fransa
  2. abd
  3. almanya
  4. Bruno Le Maire
  5. Donald Trump

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası
    1. Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası
    2. Prof. Dr. Sırma: Gençler Türkçe bilmiyor
    3. FETÖ'cü Akın İpek böyle görüntülendi
    4. MİT'te değişim: 'MİT Müsteşarlığı'..
    5. İslam'ı seçen Batılıların hikâyesi:..
    6. Sahil Güvenlik Komutanlığı operasyon..
    7. Ankara’da 'MİT Tırları' gözaltısı
    8. Burhanettin Cihangiroğlu gözaltına..
    9. Ağız içi yaraları neden olur?
    10. Uluslararası Hac, Umre ve Turizm..
    11. Erdoğan 'Bazıları bizi yarı yolda..
    12. Kulak tıkanıklığının nedenleri nelerdir?
    13. Elden sarımsak kokusu nasıl çıkar?
    14. Meral Akşener'e şok: En yakınındaki..
    15. Erdoğan 'depar at' dedi, bakan..
    16. Şok tedavisi nedir? Nasıl yapılır?
    17. Sözleri Avrupa'ya korku saldı: Asla,..
    18. AK Partili isim: İsrail sabrımızı..
    19. Mehmetçik hazırlandı rejim ve PYD kaçtı
    20. Şeref madalyası verilen Yıldırım'dan..
    NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
    NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Aleksis Çipras'tan Erdoğan itirafı
    Aleksis Çipras'tan Erdoğan itirafı
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...