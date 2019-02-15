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Sözen’den HDP’li vekile tepki

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, 26.

15 Şubat 2019 Cuma 11:51
Sözen’den HDP’li vekile tepki

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, 26. dönem HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım’ın sosyal medya hesabı üzerinden haddini ve maksadını aşan tehdit içerikli açıklamalarda bulunduğunu belirterek, "Sizin tehditleriniz bize sökmez. Demirden korksaydık trene binmezdik" dedi.


Eski HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım’ın Twitter’dan yaptığı açıklamaya sert tepki gösteren Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, bunlara pabuç bırakılmayacağını söyledi. Sözen, "Yıllardır özgür iradelerini, onur ve şereflerini, yularlarını PKK’nın ipotek ettiği, PKK’nın verdiği talimatları emir telakki eden bu akıl fukaraları, tehdit edilmeye alışmış olan bu zatlar kendince herkesi kendileri gibi görüyorlar. Daha önceki zamanlarda da tabiri caizse havlayan HDP milletvekillerinin akıbeti ortadadır. Bu silahı size çevirmesini iyi çok iyi biliriz, biz sizi tükürüğümüzle boğarız. Biz sırtımızı terör örgütlerine dayadık gibi küstahça sözler kullanan HDP’lilerin akıbeti ne olduysa bu küstahça söylemde bulunan Nadir Yıldırım’ın da akıbeti aynı olacaktır. Bu zevatlar eninde sonunda Türk yargısı önünde hesap vereceklerdir. Bu zevata şunu hatırlatmak isteriz ki, bizler dava şuuru içinde hareket eder, ölümü hak bilir ve asla fanilerden korkmayız. Bizler ülkemiz için, vatanımız için, bayrağımız için ölmeyi şeref sayarız. Biliyoruz ve inanıyoruz ki, bizler vatan uğruna öldüğümüzde şehit, sizin savunduğunuz teröristler öldüğünde leş olurlar. Allah’ın verdiği canı ancak Allah alır. Sizin tehditleriniz bize sökmez. Demirden korksaydık trene binmezdik. Devletimizin, hükümetimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin azim ve kararlı mücadelesi sayesinde inşallah HDP’lilerin sırtlarını dayadığı PKK terör örgütü ve diğer örgütler yok olup gidecek, tarihin çöplüğündeki yerlerini alacaklardır. Zaten bu tür ucuz tehditlerin sebebi de çok sevdikleri PKK’nın onların gözünün önünde eriyip gitmesinden kaynaklanmaktadır. Bu söylemler acziyetin, çaresizliğin ürünüdür. Yakın zamanda artık sırtlarını dayayacakları bir PKK olmayacaktır. HDP’li vekilin bu küstah ve alçakça söylenmiş sözlerini kendisine iade ediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:51
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