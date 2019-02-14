Sözen’den HDP kadın seçim beyannamesine tepki

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, HDP’nin kadın seçim beyannamesi adı altında yayınladığı beyannamenin yapmacık, gerçeklerden uzak ve popülizm kokan bir beyanname olduğunu söyledi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, HDP’nin desteğiyle on binlerce genç kızın daha hayatlarının baharlarında kandırıldığını ve PKK saflarına katılımları sağlandığını belirterek, okul çağındaki bu genç kızların babaları, dedeleri yaşlarındaki insanlıktan nasiplenmemiş erkek teröristlerce sürekli tecavüze uğradığını dile getirdi. Sözen, “HDP’nin kadın seçim beyannamesi adı altında yayınladığı beyanname yapmacık, gerçeklerden uzak ve popülizm kokan bir beyannamedir. Çünkü bu ülkede HDP’nin ve HDP’nin sırtını dayadığı PKK terör örgütü kadar kadınlara kötülük yapan bir oluşum yoktur. HDP’nin desteğiyle on binlerce genç kız daha hayatlarının baharlarında kandırılmış ve PKK saflarına katılımları sağlanmıştır. Bu gencecik kızlar örgüt saflarında şiddete, cinsel istismara ve daha birçok insanlık dışı muameleyle karşı karşıya bırakılmıştır. Okul çağındaki bu genç kızlar babaları dedeleri yaşlarındaki insanlıktan nasiplenmemiş erkek teröristlerce sürekli tecavüze uğramış, buna karşı koyanlar ya vahşice infaz edilmişler ya da bu insanlık dışı muamelelere dayanamayarak intihar etmişlerdir. Bu gencecik kızlar erkeklerle aynı ortamlarda, aynı mağaralarda yıllarca yaşamak zorunda bırakılmışlardır. Bu gencecik kızlar bu alçak muamelelere tabi tutulurken, HDP sesini çıkarmayıp adeta bu kirli ilişkilere ışık tutmuştur. Birçok ilde bu gencecik kızlar tatil ve yaz kursları bahanesiyle HDP’li belediyelerce dağa gönderilmişlerdir. Hepimizin hatırlayacağı üzere PKK’nın elinde bulunan çocuklarını isteyen aileler o dönem HDP’nin elinde bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çalışanları tarafından darp edilip belediye önünden uzaklaştırılmışlardır” dedi.

“HDP utanmadan kadın haklarını savunuyor”

Sözen, HDP’nin yaptıkları ile söylediklerinin birbiriyle çeliştiğini belirterek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bütün bu alçaklıklar yaşanırken sesini çıkarmayan, PKK’ya sahip çıkan HDP şimdi kalkmış utanmadan arlanmadan kadın haklarından bahsediyor. Şimdi HDP’ye soruyorum. Ey gafil HDP, ey PKK sevicisi HDP, siz PKK eliyle bütün bölgeyi yakıp yıktınız. Talan ettiniz. İnsanlara yaşayacak alan bırakmadınız. İnsanlar sizin büyütüp beslediğiniz teröristler yüzünden evlerini yurtlarını terk etti. Şimdi kalkıp doğduğum yerde doymak istiyorum diye slogan atıyorsunuz. Sloganla karın doyar mı? Daha ne kadar bu yalanların arkasına sığınıp siyaset yapacaksınız? Ey HDP ’Bir dikili ağacın yoksa sende yoksun’ diyorsunuz. Allah aşkına sizin bu memlekette bir dikili ağacınız var mı? Bu memleket için taş üstüne taş koydunuz mu? Sizde birazcık utanma olsa bu yalanları atmazsınız. Kadın haklarına saygınız varsa kadınlık onur ve şerefini ayaklar altına alan PKK’ya karşı koyarsınız. Kadınlarımızın sizin bu yalanlarına karınları toktur”.