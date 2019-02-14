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Sözen’den ‘Halkla Buluşma Gezileri’

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Halkla Buluşma Gezileri”nde 75 mahalleye ulaştı.

14 Şubat 2019 Perşembe 14:35
Sözen’den ‘Halkla Buluşma Gezileri’

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Halkla Buluşma Gezileri”nde 75 mahalleye ulaştı.


Manavgat Belediye Başkanı ve CHP Manavgat Belediye Başkan Adayı Şükrü Sözen, “Halkla Buluşma Gezileri” kapsamında Beydiğin, Kızıldağ ve Çardak Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Şükrü Sözen’e eşi Hatice Sözen, CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar, seçim komitesi üyeleri eşlik etti.



“Bu işler yetenek, beceri ve özveri işidir”


Manavgat Belediyesinin dev bir havzaya hizmet verdiğini dile getiren Sözen, “Kaldı ki ikinci bir şey Manavgat Belediyesi sıradan bir belediye değil. 2 bin 200 çalışanı var. Yüzlerce aracı var makine parkında sabah hareket eden. Bütün mahallelere hizmet götürüyor. Sadece çalışan işçi maaşları 6 trilyon. Ve aylık ödediği yatırımlara yönelik 25 trilyon lira. Herkes bu çarkı döndürebilir mi? Herkes bu kayığı yüzdürebilir mi? Dev bir kent var. Türkiye’nin en büyük turizm potansiyeli olan bir yer. Bu işler yetenek işidir. Bu işler beceri, özveri işidir. Bu işler kendini eğitme işidir. Eğer bu işleri düşünüyorsan kendini yetiştireceksin. Eğer bu işleri düşünüyorsan kendini yetiştireceksin” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:35
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