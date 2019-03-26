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Sözen’den CHP Of Belediye Başkan adayı Saral’a tepki

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, katıldığı bir televizyon programında "Terörist cenazesine gitmek insani bir durum" diyen CHP Of Belediye Başkan adayı Hilmi Saral’a tepki gösterdi.

26 Mart 2019 Salı 16:07
Sözen’den CHP Of Belediye Başkan adayı Saral’a tepki

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, katıldığı bir televizyon programında "Terörist cenazesine gitmek insani bir durum" diyen CHP Of Belediye Başkan adayı Hilmi Saral’a tepki gösterdi.


Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, CHP’nin Of Belediye Başkan adayı Saral’a, yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle tepki gösterdi. Saral’ın CHP ile PKK’nın ilişkisini bir kez daha gözler önüne sererek bir skandala imza attığını kaydeden Sözen, CHP’li belediye başkan adayını bu alçakça sözlerinden dolayı kınadığını söyledi.


Sözen, “Bu sözleri sarf eden Hilmi Saral şehitlerimizin kemiklerini sızlatmış, biz şehit ailelerini derinden yaralamıştır. Bu sözleri sarf eden zata sormak istiyorum, PKK’lılar senin çocuğunu şehit etselerdi, babanı şehit etselerdi yine de vurulan teröristlerin cenazesine katılır mıydın? Bu sözleri ile PKK’lı teröristleri meşrulaştırma çabasına giren Hilmi Saral’a vatanını milletini bayrağını seven Of halkının 31 Mart günü gereken dersi sandıkta vereceğine yürekten inanıyorum. Hilmi Saral bilmelidir ki bizim örfümüzde adetimizde bırak teröristin cenazesine katılmak, vatan hainlerinin cenaze namazı dahi kılınmamaktadır. Örfümüzü adetimizi bilmeyen ve içinde vatan sevgisi barındırmayan birinin söyleyeceği sözler ancak bu kadar olur. Bu memlekette bir icraatı olmayan söyleyecek bir sözü olmayan bu zihniyet ancak vatan hainlerine sahip çıkmaktadırlar. Bizim nazarımızda teröristin cenazesine katılmak insani bir tutumdur diyenlerin, teröristlerin cenazesine katılanların, askerimize polisimize korucumuza kurşun sıkan dağdaki teröristten hiçbir farkı yoktur. Bu skandal sözleriyle teröristlere sahip çıkan suç ve suçluyu öven, meşru göstermeye çalışan Hilmi Saral hakkında Cumhuriyet Savcılarımız derhal soruşturma açmalı ve gereken cezayı vermelidir. Ayrıca her defasında parti içindeki bu tür alçakça yaklaşımlara sessiz kalan CHP yönetiminin bu olay karşısında ne yapacağını merakla bekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 16:07
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